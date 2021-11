Rob et Sheri Moon Zombie taquinent de nouveaux aperçus des Munsters de Mockingbird Lane

La production avance Le film des Munsters, un tout nouveau film basé sur la sitcom classique du réalisateur Rob Zombie. Avant le tournage, Zombie avait documenté la construction du décor, qui avait été entièrement construit à partir de zéro à l’aide de plans calqués sur la maison utilisée comme 1313 Mockingbird Lane dans la série télévisée. Il a également révélé les principaux acteurs du film, réunissant Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily, Jeff Daniel Phillips dans celui d’Herman et Dan Roebuck dans celui de grand-père.

Rob Zombie a également fourni quelques petits aperçus du tournage avec le tournage en cours. Une nouvelle image montre Zombie posant avec le panneau Mockingbird Lane, avec le cinéaste écrivant dans la légende « Salutations de Mockingbird Lane ». Non seulement Zombie a fait construire la maison Munster à partir de zéro, mais l’équipage est allé de l’avant et a construit tout Mockingbird Lane, montrant le niveau de dévouement que le cinéaste met dans ce projet.

Sheri Moon Zombie a également travaillé dur dans le rôle de Lily Munster. Sur Facebook, l’actrice a posté une autre nouvelle image de l’ensemble de sa chaise aux côtés de celles de Richard Brake et Dan Roebuck. Brake a récemment été annoncé pour jouer un savant fou dans le film à la suite de rumeurs antérieures selon lesquelles il était d’une manière ou d’une autre impliqué dans le casting. Les autres membres de la distribution n’ont pas encore été officiellement révélés, bien qu’il y ait une poignée de noms selon la rumeur.

Dans une récente interview avec Horror Geek Life, Dan Roebuck a parlé de travailler avec Sheri Moon Zombie. Il l’a décrite comme la personne la plus travailleuse qu’il connaisse, notant leurs multiples collaborations. Roebuck félicite également Sheri pour sa performance en tant que Lily et pense que les gens seront satisfaits de ce qu’ils verront à la sortie du film.

« Tout s’est déroulé comme il aurait dû, et Jeff (Daniel Phillips) est parfaitement interprété et il sera tellement divertissant dans le rôle d’Herman. Sheri (Moon Zombie) est aussi si délicieuse… Il n’y a pas meilleure personne à Hollywood , ou n’importe où ailleurs sur la planète, qui devrait faire Les Munster film autre que Rob Zombie. C’est passé entre les mains de tant d’autres personnes et je sais que Rob ne cherchait pas seulement quelque chose auquel attacher ses queues de pie. Il en est un grand fan et étant un fan de longue date s’approchant de ce matériau, c’est vraiment aussi bon que possible. Je connais Sheri, et personne ne travaille plus que Sheri Zombie. J’ai écrit un rôle pour elle dans un film que j’ai écrit et réalisé, ainsi qu’un autre film que j’ai co-écrit et co-réalisé, c’est donc ce que je pense de son talent. Je pense qu’elle est formidable et j’adore travailler avec elle. »