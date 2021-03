« Qui a tué Sara? », Acteurs et personnages: qui est qui dans la série mexicaine Netflix

« Qui a tué Sara?”Est ​​une série mexicaine Netflix qui raconte l’histoire d’Alex Guzmán, un homme qui a passé 18 ans en prison pour la mort de sa sœur Sara, après avoir retrouvé sa liberté, il entreprend sa vengeance contre le Lazcano, la famille qui est derrière toutes ses tragédies .

Dans cette recherche, Alex suit un chemin beaucoup plus dangereux qu’il ne l’imaginait et lorsqu’il identifie enfin le vrai coupable, il découvre que ce n’est qu’une partie de la vérité et qu’il ne connaissait pas bien Sara.

Créé par José Ignacio Valenzuela et réalisé par David Ruiz et Bernardo de la Rosa, “Qui a tué Sara?»A comme protagonistes Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones. Mais qui est qui dans la série Netflix?

MANOLO CARDONA EST ALEJANDRO GUZMÁN

Après la mort de sa sœur, César Lazcano a demandé à Álex d’assumer la responsabilité en échange d’une aide financière pour la maladie de sa mère, mais Alejandro a été trahi et a passé 18 ans en prison. Une fois libre, il veut seulement se venger des Lazcanos et découvrir ce qui s’est réellement passé avec Sara.

Manolo Cardona joue Alex Guzmán dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

ALEJANDRO NONES EST RODOLFO LAZCANO

Rodolfo Lazcano était le petit ami de Sara et le meilleur ami d’Alex, cependant, après le terrible accident, il a laissé Alejandro prendre le blâme et a vécu dans le tourment pendant des années. Le jour de sa nomination en tant que directeur général du casino Lazcano, les fantômes du passé sont revenus grâce à Álex.

Alejandro Nones joue Rodolfo Lazcano dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

EUGENIO SILLER EST JOSÉ MARÍA LAZCANO

Le poste de directeur général du casino Lazcano devrait être pour José María, mais parce que son père n’approuve pas son homosexualité et son nouveau partenaire sa place est prise par son frère Rodolfo, à qui il ne pardonne pas d’avoir abandonné Alex.

Eugenio Siller joue José María Lazcano dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

XIMENA LAMADRID EST SARA

Sara Guzmán était la sœur d’Álex et la petite amie de Rodolfo. Alors qu’il était sur un parachute, son équipement est tombé en panne et il est tombé à l’eau, mais ce n’était pas vraiment un accident, alors, « Qui a tué Sara?«

Ximena Lamadrid joue Sara Guzmán dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

GINÉS GARCÍA MILLÁN EST CÉSAR LAZCANO

César Lazcano est le patriarche de sa famille et est un homme prêt à tout pour préserver son pouvoir et protéger sa famille. De plus, il cache un sombre et horrible secret dans le casino qu’il dirige.

Ginés García Millán joue César Lazcano dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

CLAUDIA RAMÍREZ EST MARIANA

Mariana est l’épouse de César et la mère de Rodolfo, José María et Elisa. Elle semble être une femme gentille et prévenante, mais en réalité elle est calculatrice et est également capable de tout pour protéger et contrôler ses enfants.

Claudia Ramírez joue Mariana Toledo de Lazcano dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

CAROLINA MIRANDA EST ELISA LAZCANO

Elisa Lazcano est la plus jeune de sa famille, et elle était très jeune quand Sara est décédée, elle ne se souvient donc de rien de cet événement et est surprise par le message menaçant qu’Alex envoie à son père et son frère.

LUIS ROBERTO GUZMÁN EST LORENZO ROSSI

Lorenzo Rossi est le partenaire de José María, un avocat d’origine italienne qui doit s’occuper de la famille Lazcano s’il veut fonder une famille aux côtés de son petit ami.

Luis Roberto Guzmán joue Lorenzo Rossi dans « Qui a tué Sara? » (Photo: Netflix)

ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ EST SOFÍA

Sofía est la femme de Rodolfo et depuis des années elle essaie d’avoir un enfant avec lui. Elle a un autre fils nommé Bruno, que César tente d’influencer.