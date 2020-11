L’histoire de Crazy Rich Asians 2 est toujours en cours de création, la star Henry Golding sait que la barre est haute

De temps en temps, un film passe à travers le zeitgeist culturel pour établir un nouveau récit dominant concernant une culture étrangère. Panthère noire était l’un de ces films, tout comme Asiatiques riches fous. Henry Golding, qui a joué le rôle principal fringant dans ce dernier film, s’est ouvert à IndieWire concernant le statut de Asiatiques riches fous 2 et c’est la suite, qui sont actuellement en préparation.

« [Director Jon M. Chu] est encore à ce stade d’essayer de créer un scénario viable pour les deux prochains films. Parfois, c’est vraiment difficile à traduire [the original books] sur grand écran, et avec la pression d’essayer de garder le même intérêt que nous avions avec le premier film. La barre a déjà été élevée très haut. «

Débuts en 2018, Asiatiques riches fous était une adaptation du roman 2013 du même titre de Kevin Kwan. Le film raconte l’histoire de Rachel Chu, professeur d’économie à l’Université de New York, qui se retrouve éperdument amoureuse de Nick Young, joué par Golding. Inconnu de Rachel, la famille de Nick est immensément riche et puissante.

Alors que Rachel essaie de se faire plaisir avec les parents de Nick dans leur domaine de Singapour, elle trouve que les choses se compliquent en raison des différences culturelles entre elle et la famille de Nick, en particulier sa mère. Le reste du film traite de Rachel et Nick apprenant à accepter les différences dans la façon dont ils ont tous deux été élevés, avant de finalement se fiancer.

À ce jour, Kwan a écrit deux suites directes à Asiatiques riches fous, Chine riche petite amie, et Problèmes de personnes riches. Les deux romans continuent avec l’histoire de Rachel et Nick et les hauts et les bas de leur vie conjugale. Bien que Henry Golding est confirmé pour reprendre son rôle de Nick dans les deux Asiatiques riches fous films consécutifs, l’acteur a été critiqué dans le passé pour avoir joué Nick, qui est d’origine chinoise et singapourienne, alors que Golding lui-même est à moitié malais et à moitié britannique.

La question de la diversité et de la représentation s’est réchauffée à Hollywood ces dernières années. Mais il n’y a toujours pas de directives claires concernant les types de rôles qui peuvent et ne peuvent pas être joués par des acteurs d’une certaine ethnie. Pour sa part, Golding a révélé à quel point les plaintes ennuyeuses le concernant jouer Nick sont devenues.

« Je ne jouerai jamais ma race exacte, 100% du temps, jamais. À moins qu’il y ait un personnage mi-malais, mi-britannique, alors oui, d’accord. Nous sommes des acteurs, en fin de compte, et amener une discussion sur la race dans un personnage fictif … ça devient vraiment vieux. Je comprends quand il s’agit d’avoir les directeurs de casting, l’équipe de production a relevé les bons défis et trouver les bonnes personnes pour le rôle. discussion. Mais pour moi, je ne serai jamais votre choix A-plus pour un caractère chinois, ou un caractère indonésien ou un caractère asiatique. En général, je ne vais pas avoir raison à 100%, mais je suis sûr que l’enfer va jouer l’enfer hors de ce rôle. «

