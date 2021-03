Les fondations de la première ligne à grande vitesse traversant la mer de Chine révèlent déjà l’ampleur de la construction

La Chine et les ponts, la comédie musicale. Le pays asiatique, aussi ambitieux que grand, accumule déjà plusieurs records pour d’immenses ponts (ou pas si grands, mais uniques par nature) et le Pont de la ligne Fuzhou-Xiamen il peint déjà l’œuvre pharaonique à partir de ses fondations.

Et nous le disons parce que pour l’instant ce que nous pouvons voir est comment va ta construction, grâce aux premières photographies et vidéos du processus. C’est l’un des tronçons de la ligne à grande vitesse et ce sera la première fois dans le pays qu’un chemin de fer de ce type traverse la mer.

350 kilomètres / heure à travers les baies

Avec l’extension de ce pays et le brevet doit être communiqué et pour que les marchandises circulent dans tous les lieux (pour plus de preuves, le cas du cargo bloqué dans le canal de Suez), les grands ponts sont inhérents à la Chine. Nous l’avons vu parler du plus long pont du monde et de celui qui nous rappelle le plus celui que nous allons voir aujourd’hui, le plus long pont maritime du monde.

Le chemin de fer Fuzhou-Xiamen ne sera pas l’un des plus longs au monde, ni ne prendra le titre de Hong Kong-Zhuhai-Macao (HKZM). Ils seront 14,7 kilomètres de pont, qui ne sont pas non plus des détails, d’une ligne qui aura un total de 277 kilomètres de long.

C’est un train à grande vitesse qui atteindra 350 kilomètres à l’heure et comptera sept gares, dont les villes de Fuzhou (la capitale provinciale) et Xiamen qui lui donnent son nom. Actuellement, un trajet entre ces deux est d’environ trois heures, et la promesse est qu’avec le pont et la grande vitesse ce voyage prend une heure.

Ce que nous voyons sont des photos après avoir terminé l’étanchéité des deux tours principales, une étape importante dans tout le processus de construction. On peut voir une partie de la structure en béton précontraint et la hauteur que les tours atteignent, plus précisément 30 mètres.

Selon l’un des gérants, la partie qui traverse la baie de Meizhou est très venteuse et que cela a compliqué la construction de la tour principale. Étant une construction en cours et tellement nouvelle, ils se sont appuyés sur les dernières avancées disponibles au niveau de la construction et de la conception, comme la technologie BIM, un outil qui centralise toutes les informations sur les travaux et se concentre sur la facilitation de la collaboration entre professionnels, comme nous l’avons vu en parlant d’InsightART.

Comme nous l’avons déjà commenté, la Chine a à son crédit grandes constructions en merSans surprise, nous avons également appris la construction d’une rampe de lancement de fusée flottante. Ils ont également des constructions record par rapport aux trains, avec le plus long tunnel de métro du monde et ceux à venir.

Ils espèrent que je connais la ligne aller vivre en 2022. Compte tenu du fait qu’ils ont construit un hôpital en 10 jours, on sait que là-bas, plus qu’ailleurs, tout est à proposer, donc on ne doute pas qu’ils respecteront la date.

Images | Global Times