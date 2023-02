Les 5 meilleures séries et films de Millie Bobby Brown : de « Stranger Things » à « Enola Holmes »

Millie Bobby Brown c’est l’anniversaire La célèbre actrice a atteint l’âge de 19 ans, étant l’une des interprètes les plus populaires aujourd’hui, avec des rôles mémorables et un talent qui Cela la fait toujours ressortir.

Et, bien qu’il soit devenu célèbre pour son rôle principal dans la série « Choses étranges » de Netflixl’artiste a participé à d’autres projets cinématographiques et télévisuels importants.

Vous souhaitez les rencontrer ? Ensuite, découvrez quels sont les meilleurs séries et films de l’actrice Millie Bobby Brown. Découvrez ainsi les productions exceptionnelles de ce célébrité des états-unis.

QUELS SONT LES MEILLEURS SÉRIES ET FILMS DE MILLIE BOBBY BROWN ?

5. « Il était une fois au pays des merveilles » (2013)

Millie Bobby Brown a donné vie à la version plus jeune de Alice (Sophie Lowe) dans cette adaptation de « Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles ». Cela faisait partie du premier chapitre et aussi du cinquième.

De quoi ça parle? Dans le Londres victorien, la belle jeune Alice découvre une nouvelle terre étrange de l’autre côté d’un terrier de lapin. Un chat invisible, une chenille qui fume et des lettres qui parlent ne sont que quelques-unes des choses fantastiques qu’il a vues dans cette aventure impossible. Nul doute que sa famille pense qu’elle doit être folle, alors des années plus tard, ses médecins essaient de la guérir avec un traitement qui lui fera tout oublier.

Où voir « Il était une fois au pays des merveilles » ? Si vous êtes en Espagne ou aux États-Unis, vous pouvez profiter de la série à travers DisneyPlus.

4. « Godzilla contre. Kong” (2021)

Bobby Brun pièces madison russell dans ce film de Adam Wingard. Les étoiles Alexander Skarsgård, Rebecca Hall et Demian Bichir Ils l’accompagnent au casting.

De quoi ça parle? Le gigantesque Kong rencontre l’inévitable Godzilla. Le monde regarde pour voir lequel devient le roi de tous les monstres.

Où regarder « Godzilla vs. Kong » ? Vous pouvez profiter du long métrage via HBO Max.

3. « Intrus » (2014)

L’actrice donne vie à Madison O’Donnell dans les 8 épisodes du projet télévisé créé par Glen Morgan. Des acteurs comme Sonya Salomaa, James Frain et John Simm Ils faisaient également partie du casting de ce thriller.

De quoi ça parle? Une société secrète se consacre à la recherche de l’immortalité en se réfugiant dans le corps des autres.

Où voir « Intrus » ? Actuellement, il n’est disponible qu’aux États-Unis à partir des plateformes Hulu, Discovery Plus et Hoopla.

2. « Enola Holmes » (2020)

Millie est le protagoniste et producteur du film réalisé par Harry Bradbeer et qui s’inspire des travaux de Nancy Springer. Dans ce film et sa suite, « Enola Holmes 2 »la jeune femme partage les rôles avec Henry Cavill et Helena Bonham Carter.

De quoi ça parle? Angleterre, 1884. Le matin de son 16e anniversaire, Enola Holmes se réveille et découvre que sa mère a disparu. Il lui a laissé quelques-uns des cadeaux les plus curieux, mais aucun indice sur son sort ni sur la raison de son départ.

Où voir « Enola Holmes » ? Vous pouvez profiter de la bande via Netflix. La deuxième partie est également disponible sur la plateforme de streaming.

1. « Choses étranges » (2016)

Le projet le plus connu de Millie Bobby Brown a été créé par Matt et Ross Duffer. Dans l’émission de télévision, elle joue Onze/Jane Hopperle protagoniste de l’histoire qui attend déjà la cinquième saison de l’histoire.

De quoi ça parle? C’est le synopsis du premier tome : Lorsqu’un garçon disparaît, sa mère, le chef de la police et leurs amis doivent combattre des forces terrifiantes pour le récupérer.

Où voir « Stranger Things » ? Vous pouvez profiter de la série via Netflix.