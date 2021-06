Tainted Graal: Conquest Review – Compliqué, convaincant et vaut vos vingt dollars

Graal corrompu: Conquête rejoint les rangs des roguelikes de deckbuilding, là-haut avec d’autres ajouts récents comme Griftlands, et le toujours populaire Tuer la flèche. Développé par Awaken Realms, le jeu a traversé une période d’accès anticipé substantielle avec de nombreux changements et ajustements au cours de la dernière année.

Le produit fini en vaut-il la peine ? Eh bien, pour moins de vingt dollars, vous ne pouvez pas vraiment reprocher Tainted Graal. Le gameplay est expansif. Neuf classes différentes, une multitude d’histoires uniques et un niveau de rejouabilité que j’ai l’impression de commencer à peine à comprendre. Tainted Grail est un peu plus qu’un simple voyou, ce qui est génial, mais les choses commencent à se compliquer un peu le long du chemin de Wyrdness.

Je ne suis pas un nouveau venu dans le genre roguelike de construction de deck. J’ai quelques centaines d’heures à Slay the Spire et j’ai plongé la tête la première dans Train Monstre plus tôt cette année. Graal corrompu est différent de ces jeux. L’accent est mis beaucoup plus sur les systèmes RPG. Votre personnage se développe au cours des courses, à la fois au sein de la course et à l’extérieur.

L’histoire est géniale et le doublage fait vraiment des merveilles, surtout après avoir écouté tout le charabia dans Biomutant récemment. Vous rencontrez des personnages avec lesquels vous pouvez vous connecter encore et encore, et il y a plus de choix que j’en ai connu dans les jeux de ce type, bien que Griftlands doive toujours prendre le maximum de points si nous parlons de narration.

Il y a des pierres runiques, des avantages passifs, des améliorations permanentes… beaucoup à prendre en compte, en gros. C’est même sans parcourir chacune des neuf classes, chacune se sentant distincte l’une de l’autre. Je me suis le plus amusé avec le Sentinel, principalement parce que les mécanismes ne ressemblent à aucun avec lequel j’ai joué auparavant. Vous ne pouvez pas bloquer, devez générer une barrière à l’aide de cartes Manœuvre, et pouvez utiliser des flèches toxiques, des tirs d’ombre… c’est très amusant.

Mais avec toutes ces options et choix viennent quelques-uns des inconvénients du jeu – même si il n’est peut-être pas juste de les appeler des inconvénients, exactement. Il se passe beaucoup de choses, presque tout le temps. Il vous faudra quelques heures avant de comprendre ce qui est à l’écran et ce que tout cela signifie. Même si vous êtes familier avec le genre, Tainted Grail ne se soucie pas de rationaliser quoi que ce soit. C’est un jeu charnu, avec beaucoup de chiffres et beaucoup de choses à comprendre.

Il y a beaucoup de systèmes de collision dans Tainted Grail. Slay the Spire a connu un succès durable en raison de son gameplay essentiellement très simple, même si maîtriser le jeu est un défi monumental. Tainted Graal en jette beaucoup sur le joueur. La gestion des avantages, des cartes, de votre personnage et de l’histoire est une tâche difficile à gérer. Ce n’est peut-être pas un inconvénient, cependant, comme le succès initial du jeu l’a montré, il pourrait devenir quelque chose d’un classique, avec une communauté (et des développeurs) prête à prendre le temps de maîtriser les subtilités du jeu.

D’autres critiques que j’ai lues ont parlé de certains des problèmes d’équilibrage du jeu. Oui, parfois le jeu semble vous lancer des ennemis ridicules (apparemment sortis de nulle part), mais c’est en quelque sorte le but. La difficulté varie rapidement entre les courses réussies, et mon garçon, cela devient plus difficile beaucoup plus rapidement que je ne le pensais. Mais il en va de même pour Slay the Spire… et Monster Train… alors, vous comprenez ce que je veux dire.

Dans l’ensemble, Tainted Grail a été une agréable surprise. Le jeu est très addictif si vous êtes dans le genre. C’est le genre de jeu dans lequel je peux m’imaginer passer de nombreuses heures, en jouant à travers chacune des classes jusqu’à ce que j’aie enfin un rudimentaire comprendre comment tout est censé fonctionner.

Oh, et le cadre ? Une sorte d’enfer lovecraftien anglais médiéval ? J’adore, et la musique est fantastique aussi. Pour le prix – et il y a toujours une remise de lancement sur Vapeur au moment de la rédaction – ce jeu est une bonne affaire. Les développeurs ont mis beaucoup de temps et d’amour dans ce jeu, et cela se voit.