Sam Neill est totalement déconcerté par son rôle de Thor: Love and Thunder

Parmi les nombreuses étoiles apparaissant dans Thor: l’amour et le tonnerre, c’est probablement parc jurassique Sam Neill de la franchise, qui est le moins scolarisé de Thor et du MCU, au point qu’il ne sait vraiment pas ce qu’il fait vraiment là-bas. L’acteur a vu pour la première fois la franchise en Thor: Ragnarok, dans lequel il a joué une fausse version d’Odin d’Anthony Hopkins dans le segment «jouer dans un film». Maintenant, il reprend le rôle dans le dernier opus de la série Thor, mais il a admis qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans ses scènes.

Lorsqu’il est chargé de jouer à la version alternative du All-Father, Sam Neill mentionné:

« Je n’ai jamais compris aucun des films de Thor, en fait, tout l’univers Marvel est un mystère complet pour moi. Je veux dire que j’étais à côté de Jenny Morris (sur le tournage de Thor: Ragnarok) et j’ai dit: ‘Savez-vous sur quelle planète nous sommes? Pour être honnête, j’étais complètement déconcerté, je suis revenu, j’étais de nouveau déconcerté, j’ai fait ma part, je ne sais pas qui joue qui exactement parce qu’ils sont en quelque sorte en train d’échanger des rôles. «

Les scènes du personnage dans Thor: Ragnarok ont été utilisés dans une performance jouée sur Asgard qui racontait les événements de Thor: Le Monde des Ténèbres aux foules d’Asgardiens. On pense qu’une chose similaire se produit dans Thor: Love and Thunder, qui anticiperait être un récit des événements de Ragnarok. Liam Hemsworth, frère de Chris, reprend son rôle de Fake Thor, tout comme Matt Damon dans Fake Loki. Ils sont rejoints par Melissa McCarthy, jouant un Hela alternatif – joué par Cate Blanchett dans Ragnarok.

Nous sommes encore loin de Thor: l’amour et le tonnerre en salles, mais alors que le tournage se terminait cette semaine et que le réalisateur Taika Waititi revenait au fauteuil et promettait une autre course folle, il est juste de dire que les attentes et le battage médiatique pour la quatrième sortie en solo du dieu nordique sont déjà assez élevés.

S’exprimant en 2019, Waititi a déclaré dans une interview avec Entertainment Weekly: « Le prochain film de Thor que je fais, en gros, nous nous lançons à nouveau sur ce film d’aventure, vraiment. C’était vraiment la chose que j’aimais vraiment. Faire Ragnarok, c’était comme si nous mettions juste Thor dans une aventure vraiment cool. Il y a toujours de nouvelles choses à voir et à faire, et celle-ci, je pense que nous allons doubler beaucoup là-dessus et l’avoir plus grande, plus audacieuse et plus lumineuse. «

Outre le retour de Chris Hemsworth dans le rôle principal, Natalie Portman est également de retour dans la franchise, dont le personnage de Jane Foster devrait suivre son homologue de bande dessinée, le marteau de Thor, Mjolnir, en tant que nouveau dieu du tonnerre. Christian Bale fait ses débuts à Marvel, après avoir passé plusieurs années à jouer à Batman de DC, dans le rôle de Gorr The God-Butcher, et Russell Crowe rejoint également le casting dans le rôle de Zeus. En plus de cela, Chris Pratt et Karen Gillan reprennent respectivement leurs rôles de Gardiens de la Galaxie de Star-Lord et Nebula. Thor: l’amour et le tonnerre arrive en salles le 6 mai 2022.

Sujets: Thor 4