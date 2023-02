One Piece sur Netflix : C’est pourquoi Luffy ne porte pas de sandales

une pièce nous approche comme une série Netflix avec de vrais acteurs. Bien sûr, il comprend également Monkey D. Luffy et le reste des Pirates du Chapeau de Paille. Mais le personnage principal ne porte pas ses sandales emblématiques dans l’une des premières images de l’adaptation cinématographique. Sa collègue actrice Emily Rudd explique pourquoi.

Luffy ne porte pas de sandales dans la série One Piece de Netflix

C’est de cela qu’il s’agit : Netflix travaille sur un depuis un moment Adaptation live-action du manga One Piece et animé. Il prend maintenant forme et a récemment été premières photos et une affiche publié.

Dans l’une des images sont les pirates au chapeau de paille les plus célèbres vus de dos vu dans leurs vêtements classiques. Ils se tiennent sur la plage devant leur bateau, leurs visages méconnaissables.

Mais les chaussures ! Et les fans inconditionnels de « One Piece » ont immédiatement remarqué que Monkey D. Luffy, capitaine des Straw Hat Pirates, portait soudainement des chaussures solides.

Bien sûr, les fans ont été assez surpris à ce sujet et tout cela a provoqué des débats correspondants et aussi quelques critiques. Jusqu’à présent collègue Emily Rudd (Nami) prend la parole.

C’est la raison: C’est en fait assez simple et a à voir avec les cascades et la sécurité des acteurs au travail. Emily Rudd écrit ce qui suit sur Instagram :

« Nous avons tous fait nous-mêmes autant de cascades que nous le pouvions (et quand nous ne le faisions pas, c’était généralement pour des raisons de sécurité, et c’est là que notre équipe de cascadeurs incroyable et trop talentueuse est intervenue). Les sandales ne sont malheureusement pas les chaussures les plus sûres pour réaliser des cascades et nous ne voulions pas que vous manquiez l’excellent travail qu’Iñaki Godoy peut faire et a fait.«

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Quand One Piece arrive-t-il sur Netflix ? Plus tard cette année. La page officielle de Netflix, où vous pouvez déjà définir un rappel pour « One Piece », indique « En 2023 les voiles seront mises“. Rien d’autre, malheureusement, donc la date exacte n’a pas encore été publiée.

Qui joue à qui ? Si vous voulez savoir quels acteurs assumeront les rôles individuels dans l’adaptation en direct, vous pouvez les trouver ici toutes les infos sur le casting de One Piece.

Que dites-vous de la justification ? Pensez-vous que ce n’est pas grave si c’est la raison pour laquelle Luffy ne porte pas de sandales – ou peut-être même mieux ? Dites le nous dans les commentaires.