Ils ont battu Robert Pattinson : les fans ont choisi leur Batman préféré

Bandes dessinées DC

Un sondage Spoiler a révélé quel acteur est préféré dans le rôle de l’emblématique Batman et Robert Pattinson n’est pas celui qui a reçu le plus de votes. Les résultats!

©IMDBChristian Bale comme Batman

Homme chauve-souris Il est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du cinéma et a déjà eu d’innombrables versions sur grand écran qui ont ébloui le public avec les exploits de ce justicier qui défend les innocents à Gotham City. Un sondage Spoiler a demandé au public quelle version du Dark Knight au cinéma était sa préférée, et les résultats sont surprenants.

Beaucoup supposeraient que la dernière position prendrait Adam Ouest avec sa version pop du personnage, mais cette place était réservée à Val Kilmer (2 %) qui est suivi de près par George Clooney (4%). Les deux ont joué dans des entrées dans The Bat of Gotham réalisé par Joel Schumacher et ont reçu de terribles critiques du public et des experts.

Comment les versions de Batman sont valorisées

Puis c’est au tour de Adam Ouest (5%), le visage d’un phénomène pop des années 60 qui a su faire sourire les plus jeunes et donner au personnage un air familier qui durera jusqu’au roman graphique Le retour du chevalier noir qui a redonné au héros de Gotham la noirceur qui le définit. Bruce Wayne n’est pas à l’aise avec l’esthétique pop…

Robert Pattinson (10%) est classé quatrième de l’arrière vers l’avant avec leur solide entrée dans la franchise Bat intitulée homme chauve-souris. Le film est un succès critique et fait fureur au box-office. Matt Reeves avait raison avec cette vision du personnage et Pattinson convainc avec une performance intimidante sur un héros qui commence comme une pure vengeance jusqu’à ce qu’il reconnaisse que pour sauver sa ville, il doit « devenir autre chose ».

Le Top 3 ! le troisième est situé Michel Keaton avec 11% rappelant le batmany à partir de 1989, lorsque le film de Tim Burton est sorti en salles pour révolutionner un genre qui n’en était qu’à ses balbutiements par rapport à aujourd’hui. Keaton avait deux billets de cinéma et va maintenant revenir en tant que héros dans deux films de la Univers étendu DC: Éclat et Fille chauve-souris. Rien de mal.

Qui est deuxième ? Ben Affleck avec 23%. On parle sûrement de Homme chauve-souris le plus intimidant de la liste, compte tenu du comportement menaçant de l’acteur et d’un costume tout droit sorti des romans graphiques. Cette version est le fruit de l’imagination de Zack Snyder et l’acteur lui a donné vie de façon exceptionnelle lors de ses différentes apparitions dans le Univers étendu DC. La question est : est-ce que ça va continuer ?

le numéro un le prend balle chrétienne pour son rôle principal dans la saga Dark Knight réalisée par Christopher Nolan. Différence écrasante avec 44% d’acceptation par le public qui maintient une cote très élevée pour la trilogie qui traite de thèmes différents : le premier film parle de la peur, le deuxième du chaos et le troisième de la douleur. L’équipe Nolan-Bale est une valeur sûre en la matière Homme chauve-souris.

