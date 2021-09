Quels sont les films de Pedro Almodóvar en streaming ?

La filmographie de Pedro Almodóvar compte une vingtaine de titres, dont plusieurs sont à voir sur les plateformes de streaming. Prime Video est celui qui compte le plus grand nombre de films du cinéaste espagnol.

Pedro Almodovar Il est l’un des cinéastes les plus importants de l’histoire de l’industrie espagnole. Mères parallèles Ce sera son prochain long métrage qui a déjà commencé à faire le tour du circuit des festivals et qui sortira dans les salles commerciales en octobre. C’est la première première après le célèbre Douleur et gloire, pour lequel il a reçu une nomination pour le meilleur film étranger en Les Oscars qui ont été rasés par Parasite.

À la veille du 72e anniversaire de ce grand cinéaste espagnol, vous voudrez peut-être lui rendre hommage avec un marathon de ses films. Avec une vingtaine de films, auxquels s’ajoutent des courts comme le récent La voix humaine, avec Tilda swinton, plus de la moitié sont disponibles sur les plateformes de Diffusion. Vidéo principale est celui avec le plus de films alors que Netflix Il n’en a pas.

Quels films d’Almodóvar sont sur Prime Video

Vidéo principale est la plateforme idéale pour les amateurs de Pedro Almodovar. Elle compte à son catalogue sept films du réalisateur, la plupart appartenant aux premières années de sa carrière. Des titres comme Dans la noirceur, de 1983 et le plus ancien accessible sur une plate-forme, Kika, La fleur de mon secret, Mauvaise éducation, Des femmes au bord de la crise de nerf, Chair tremblante et Talons loin font partie du catalogue de Amazone.

Selon Tomates pourries, Des femmes au bord de la dépression nerveuse C’est le mieux noté des films qui figurent au catalogue de Amazon Prime Vidéo, avec un taux d’approbation de 90 %. Le film se concentre sur Pepa et Lucie, les deux femmes trompées par Ivan Ils veulent que je clarifie toute la situation.

Mubi, la deuxième plateforme avec le plus de films almodovars

Après que Amazon Prime Vidéo, Mubi C’est la plateforme qui a le plus de films de Pedro Almodovar. Il y a quatre titres au total, dont Tout sur ma mère, considérée par la critique comme l’une des meilleures histoires du cinéaste. Le long métrage raconte l’histoire de Manuela, une mère célibataire qui après la mort de son fils part à la recherche du père pour lui raconter ce qui s’est passé.

Le reste des films de Almodovar qui font partie du catalogue de cette plateforme sont Attache-moi!, Qu’ai-je fait pour mériter cela?, et une autre de ce qui est considéré comme l’une des meilleures œuvres de l’espagnol, La loi du désir. Ce dernier se concentre sur Pablo, un réalisateur amoureux d’un jeune homme qui ne ressent pas la même chose que lui, et sa sœur Baignoire, une transsexuelle qui veut devenir actrice.

Qubit et HBO Max complètent la liste des plateformes avec des films d’Almodóvar

Enfin, ils sont Qubit et HBO Max celles qui complètent la liste des plateformes avec des films du cinéaste espagnol. Chacun a deux longs métrages de Almodovar, avec la particularité que Qubit partager un de ses titres avec Amazon Prime Vidéo: Des femmes au bord de la crise de nerf. L’autre bande que l’on peut voir sur la plate-forme est Torero.

Du côté de HBO Max vous pouvez profiter de The Passenger Lovers et de leur récent succès, Douleur et gloire. Le film dirigé par Antonio Banderas (nominé pour oscar pour son travail sur cette production) est une histoire assez personnelle pour Almodovar, centré sur la vie d’un réalisateur à succès qui, en déclin, commence à se souvenir du début de sa vie pour rattraper les erreurs qu’il a commises.