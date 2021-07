Le cinéaste légendaire Richard Donner est décédé à 91 ans

Le monde du cinéma pleure le décès du légendaire réalisateur Richard Donner, considéré par beaucoup comme le père du genre des super-héros modernes avec les premiers épisodes de « Superman », avec Christopher Reeve, quittant ce monde à l’âge de 91 ans. .

La nouvelle du décès de Donner a été annoncée par son épouse, Lauren Schuler Donner, ainsi que par son représentant légal. Le cinéaste est décédé ce lundi, la cause de son décès étant encore inconnue de la presse. Donner a commencé sa carrière de cinéaste dans les années 1960, produisant des publicités et quelques épisodes d’émissions de télévision.

Le travail de Richard Donner à la télévision remonte à certaines des émissions les plus réussies de l’époque comme « The Fugitive », « Get Smart », « The Man From UNCLE », « The Wild Wild West » ou même certaines plus modernes comme « Tales De la crypte ». Il est également connu pour être le réalisateur de « Nightmare at 20.000 Feet », l’un des épisodes les plus emblématiques de la série originale « The Twilight Zone ».

Richard Donner a fait ses débuts sur grand écran en 1976 avec « The Omen », un film d’horreur surnaturel qui raconte l’arrivée de l’Antéchrist au sein d’une famille américaine influente. Deux ans plus tard, il a choqué le public avec « Superman The Movie », participant à la production de sa suite jusqu’à ce qu’il soit licencié par Richard Lester en raison de différences créatives.

Bien avant le mouvement Snyder Cut, Warner Bros. a réussi à épater les fans de Donner en 2006 avec la sortie de « Superman II: The Richard Donner Cut », présentant leur vision créative inchangée. Donner a eu une carrière prolifique dans laquelle il s’est démarqué avec différents genres narratifs, que ce soit dans la comédie avec « Scrooged », l’aventure familiale avec « Les Goonies » et le cinéma d’action grâce à « Maverick » et la saga de « Lethal Weapon ».

Il a également été le fondateur de Donner’s Company, une société de production avec sa femme, où il a été producteur exécutif sur une myriade de projets, dont « X-men Origins: Wolverine » en 2009. Richard Donner s’est également aventuré dans le monde de la musique. comique en tant que co-scénariste sur Action Comics aux côtés de son assistant Geoff Johns, qui a récemment participé à l’anthologie Action Comics # 1000.

L’année dernière, Richard Donner aurait donné son avis sur la façon dont les super-héros sont représentés aujourd’hui : « Quand ils sont sombres, sombres et agaçants avec eux-mêmes et le monde, je ne trouve pas ça divertissant. Je pense qu’il y a déjà assez de réalité pour cela. Nous venons d’avoir quatre ans de cela (en référence à l’administration Trump). Je pense que nous aspirons au contraire. » a commenté le cinéaste.