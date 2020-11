Bridgestone Weather Control A005 EVO. Les pneus ALL SEASON ont-ils un sens au France?

Si souvent placés en arrière-plan, les pneus sont l’un des éléments les plus importants d’une voiture. Pensez simplement que c’est la seule surface en contact avec l’asphalte.

C’est pourquoi Bridgestone nous a mis au défi de tester ses nouveaux pneus Weather Control A005 EVO, une gamme de pneus conçus pour toutes les périodes de l’année, des plus froides aux plus chaudes, que le sol soit mouillé, verglacé ou sec – parfois, toutes ces conditions simultanément.

Nous avons choisi le Mazda CX-30 pour ce test des compétences en poulies «tous temps» de Bridgestone. Il y avait plus de 5000 km de route, du nord au sud du pays, sur différents types d’asphalte, où nous avons mis le Weather Control A005 EVO à l’épreuve même lorsque les thermomètres marquaient plus de 40 degrés.

C’était notre test d’été. Mais bientôt, nous, le Mazda CX-30 et le Bridgestone Weather Control A005 EVO serons de retour sur la route pour le test ultime: l’hiver.

Pluie, neige, glace et même un peu de boue, traversons à nouveau le France du nord au sud pour répondre à la question ultime: les pneus ALL SEASON ont-ils un sens au France? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour suivre la deuxième partie de ce voyage.

Offrez-vous un ensemble de nouveaux pneus pour votre voiture

45secondes.fr en partenariat avec Bridgestone souhaite vous proposer un ensemble de pneus neufs pour votre voiture. L’hiver est presque là et les pneus sont indispensables pour affronter les conditions les plus difficiles de cette saison.

Participer est très simple. Accédez à la vidéo de test des pneus Bridgestone Weather Control A005 EVO et suivez le lien dans la description.

Bonne chance et… attention sur la route!