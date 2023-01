Les personnages de DC que les acteurs de Marvel pourraient incarner grâce à James Gunn

in

Bandes dessinées DC

James Gunn est le directeur créatif de DC Studios et il a décidé de travailler avec de nombreux acteurs Marvel dans la marque où il travaille actuellement. Ça va?

©GettyJames Gunn

James Gunn est le nouveau chef créatif de Studios DC et depuis lors, il a eu plusieurs décisions qui ont soulevé la controverse telles que le licenciement de Henry Cavill dans son rôle de Superman ou l’annulation de la troisième tranche avec Wonder Woman qui devait être réalisé par Patty Jenkins et interprété comme le Princesse amazone pour gal gadot. Maintenant, une nouvelle décision exécutive apporte des plaintes sur Internet.

Le cinéaste en charge de Escouade suicide n’a pas exclu de travailler avec des acteurs de merveille dans CC ainsi un utilisateur sur Twitter lui a demandé de bien vouloir ne pas emmener les gens d’une marque à l’autre et de choisir de nouveaux talents pour les rôles qui doivent être remplis dans le DCEU. Puis Gunn a répondu : « Ce qui compte, c’est que l’acteur corresponde au rôle et qu’il soit facile de travailler avec lui ». Il a également ajouté qu’il travaillait généralement avec des interprètes connus et inconnus en fonction de ses besoins.

James Gunn ajouterait des talents compétitifs à DC

L’une des grosses rumeurs qui ont fait surface ces derniers temps est que James Gunn envisage de caster plusieurs acteurs de la franchise gardiens de la Galaxie pour l’avenir de Univers étendu DC. En ce sens, le nom de Pom Klementieff qui dans le MCU donne vie à Mantis. James Gunn assuré que l’actrice « Cela fait toujours partie de nos discussions ». Qui cela peut-il bien être? Une possibilité est La lanterne verte Jessica Cruz!

James Gunn est convaincu qu’il retournera travailler avec de nombreux acteurs qui occupent désormais des rôles dans merveille mais qu’ils sauteront vers CC sur grand écran. Une autre des versions qui a retenti très fort sur Internet est la possibilité que Chris Pratt prêter le corps à Booster d’orle héros qui vient du futur avec une technologie supérieure et possède un humour qui va de pair avec le profil de l’acteur de seigneur des étoiles. Sera-ce vrai ?

Il n’y a pas encore eu d’annonces sur les nouveaux acteurs qui rempliront les rôles de CC dans la nouvelle étape qui commence main dans la main avec James Gunn et Peter Safran. UN Gardien de la Galaxie qui a toujours été intéressé à participer au concours est Dave Bautista. Le lutteur devenu acteur a hâte de jouer Fléaule célèbre méchant qui casse le dos de Homme chauve-souris et avait déjà une version au cinéma en charge de Tom Hardy. Intéressant!

