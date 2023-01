Le scandale pour lequel le créateur de Rick et Morty a été viré, qu’adviendra-t-il de la série ?

in

Le créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, a été licencié pour une plainte et c’est ce qui va arriver à la série.

© Getty Images (à gauche) / Adult Swim (à droite)Justin Roiland, co-créateur et star de Rick & Morty a été viré de la série

rick and morty est l’une des séries animées les plus aimées, mais l’un de ses créateurs, Justin Roiland, a été impliqué dans un récent scandale, la société Adult Swim a donc décidé de licencier le protagoniste également et c’est ce qui va se passer avec le projet maintenant.

compagnie de divertissement Adult Swim a rapporté avoir coupé toute relation avec Justin Roiland, qui, avec Dan Harmon, est le créateur du projet et qui donne la parole aux deux personnages dans leur version anglaise.Pourtant, tout semble indiquer que la série est loin d’être terminée, malgré le scandale entourant son créateur.

+ Qu’adviendra-t-il de Rick & Morty ?

Comme ils l’ont annoncé par le biais d’un communiqué sur leurs réseaux sociaux, la série va continuer et « l’équipe talentueuse et dévouée est à pied d’œuvre pour la saison 7 » du projet diffusé sur HBO Max pour le Mexique et l’Amérique latine.

+ De quoi Justin Roiland est-il accusé ?

Justin Roiland a été accusé de violences conjugalesaprès avoir prétendument agressé son ex-compagne, qui l’a dénoncé en 2020. Selon des médias américains, Roiland sera jugé après une plainte pénale.

Ladite plainte indique que le créateur de 42 ans a blessé corporellement sa compagne, l’a privée de liberté sous menace, en plus, il est accusé d’escroquerie et de violence ou d’escroqueriePar conséquent, s’il est reconnu coupable, il pourrait aller en prison.

Après avoir été dénoncé et arrêté en mai 2020, Roiland a été libéré de prison après avoir versé une caution de 50 000 € et a plaidé non coupable des accusations..

En 2020, la série rick and morty a remporté un Emmy pour L’épisode de la cuve d’acide. De même, la série avait déjà remporté un Emmy en 2018 et, en plus de ces victoires, elle a été nominée à deux autres reprises, dont la plus récente remonte à 2022.

