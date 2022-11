Qu’est-il arrivé à Christian Thorsen, le « Platanazo » bien connu, après son départ de « Al fondo hay sitio »

Christian Thorson Il est probablement l’un des acteurs dont on se souvient le plus des premières saisons de « En bas il y a de la place. » L’artiste a joué Raúl del Prado « Platanazo », l’un des Les amours de Charito dans la fiction.

A la grande tristesse de beaucoup de ses fans, Thorsen n’est pas revenu dans neuvième volet de la production. De plus, on sait qu’il s’est retiré de la télévision après être passé par « AFHS ».

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez ce qui est arrivé à Christian ThorsonLe populaire « Banazo » par « AFHS »après son départ de Série télévisée américaine.

COMMENT S’EST PASSÉ L’ADIEU DE CHRISTIAN THORSEN DE « AL FONDO HAY SITIO » ?

Christian Thorson faisait partie de « Il y a de la place en bas » de 2009 à 2015. Selon le témoignage du créateur de la série, Efrain Aguilarson personnage n’est pas apparu dans la huitième saison de la production, diffusée en 2016, car il a eu une « bonne fin », puisqu’il s’est marié et a eu un fils avec Viviana (Gianella Neira).

« Il n’est plus là, au gré des scénaristes. Son personnage n’a pas beaucoup contribué, mais la possibilité qu’il puisse revenir reste ouverte, comme toujours. »a expliqué le producteur à l’émission À l’air.

Cependant, cette version a été contredite par la sienne. Thorsenqui a noté qu’il avait été brutalement licencié par Aguilar.

« La manière dont Efraín Aguilar me l’a communiqué (le licenciement) était très grossière. Très ingrat, il m’a appelé au téléphone pour me dire que ‘ça vient juste d’arriver’. Juste comme ça, après tant d’années. S’il m’avait regardé dans les yeux, m’avait serré la main et m’avait remercié, je n’aurais pas eu de problème avec lui. Mais même ceux que je considérais comme mes amis n’ont pas failli m’en parler. »dit l’interprète à Hildebrandt dans ses treize ans.

Christian Thorsen dans le rôle de Raúl del Prado lors de son mariage avec Viviana dans « Al Fondo Hay Sitio » (Photo : América TV)

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHRISTIAN THORSEN APRÈS SON DÉPART DE « IL Y A UN SITE EN ARRIÈRE-PLAN » ?

Christian Thorson a pris sa retraite de la télévision après avoir traversé « En bas il y a de la place ». Cela a été annoncé après avoir révélé qu’il n’aimait pas la façon dont « les choses ont été gérées en interne »en se référant à la série, et en étant en désaccord avec certains contenus des productions locales.

« Je ne reviendrai jamais à la télévision ouverte, je ne veux pas faire partie de la m***** qu’elle est devenue. La honte est partie. »il a dit Hildebrandt dans ses treize ans.

Néanmoins, l’artiste a continué à travailler sur le jeu d’acteur. Au cinéma, par exemple, il a participé à la film « Amis en difficulté » (2018) du réalisateur Joël Calero. Le rôle qu’il jouait était celui de fico et était accompagné de Lucho Caceres et Luciana Blomberg dans le casting.

Il a également fait partie de diverses pièces de théâtre. En 2016, il a joué dans « Hamlet »production dirigée par Roberto Angeles et où il a joué Hameau du Roi. Plus tard, il a travaillé à « Mama Mia! » (2017) du réalisateur Juan Carlos Fisher. Dans cette mise en scène, il a donné vie à Bill Austin.

Lucho Cáceres, Joel Valero et Cristian Thorsenn faisaient partie du projet « Amis en détresse » (Photo : Cristian Thorsen / Instagram)

PHOTOS ACTUELLES DE CHRISTIAN THORSEN

Christian Thorson Il a une présence active sur les réseaux sociaux. Rien que sur son compte Instagram, il cumule plus de 15 000 followers et partage diverses photos avec ses fans. Ci-dessous, nous vous montrons quelques-uns des instantanés que la star péruvienne a récemment publiés sur cette plateforme numérique.

L’acteur dans un cliché qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux (Photo : Christian Thorsen / Instagram)

Un selfie de l’interprète (Photo : Christian Thorsen / Instagram)

L’artiste a 58 ans (Photo : Christian Thorsen / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE CHRISTIAN THORSEN

Nom de naissance: Christian Alfonso Frederick Thorsen Silva.

Christian Alfonso Frederick Thorsen Silva. Date de naissance: 9 mars 1996.

9 mars 1996. Lieu de naissance: Lima Pérou.

Lima Pérou. Âge: 58 ans.

58 ans. Hauteur: 1.86m.

1.86m. Profession: Acteur et ancien mannequin.

Acteur et ancien mannequin. Nationalité: Péruvien.

Péruvien. Langues parlées : Espagnol et anglais.

