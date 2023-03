The Last of Us de HBO publie une nouvelle affiche promotionnelle avec Abby Anderson

Une nouvelle affiche promotionnelle de la deuxième saison de la série »Le dernier d’entre nous » de HBO a donné un petit aperçu de l’un des personnages les plus controversés du jeu vidéo original, Abby Anderson. A l’occasion que c’est le premier dimanche sans nouvel épisode de »The Last of Us », Neil Druckman a partagé la nouvelle image promotionnelle pour la deuxième saison.

Sur l’affiche, vous pouvez voir un bras musclé qui s’adapte parfaitement au physique d’Abby, comme on le voit dans le jeu vidéo suite de 2020, » The Last of Us Part II ». Bien qu’il n’ait pas été précisé quelle main était sur l’image, Druckmann a écrit : « Il n’y a pas de ‘The Last of Us’ sur HBO ce soir. Mais la saison 2 est déjà en route ! Accrochez-vous et survivez ! »

Abby est l’un des personnages jouables de »The Last of Us Part II », étant l’une des filles des Lucioles que Joel Miller tue dans le premier épisode. En raison de l’une des actions d’Abby, nous voyons la quête de vengeance d’Ellie être l’un des principaux points d’histoire du jeu de la suite.

L’introduction d’Abby était l’un des sujets les plus controversés pour les fans du jeu. Alors que certains ont loué son personnage comme une subversion magistrale des attentes pour la suite, d’autres ont été scandalisés par ses actions et particulièrement mécontents de la conclusion de son histoire.

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé si Abby fera ses débuts dans la deuxième saison de « The Last of Us » de HBO, ni quelle actrice pourrait être celle qui jouerait ce personnage controversé. Cependant, Craig Mazin a précédemment déclaré que des changements d’histoire seraient apportés pour la saison deux, bien qu’il n’ait pas précisé quels seraient ces changements.

La première saison de »The Last of Us » est disponible sur la plateforme HBO Max.