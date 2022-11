Les meilleurs films de Daniel Craig avant James Bond

célébrités

Daniel Craig a donné vie à l’un des meilleurs James Bond sur grand écran et aujourd’hui nous listons les films à succès de l’acteur avant 007. Attention !

Daniel Craig s’est fait connaître dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec sa version granuleuse et granuleuse de James Bond, un personnage auquel il a ajouté une empreinte brusque que l’on peut voir dans chacune des scènes d’action que 007 réalise dans les films mettant en vedette l’acteur britannique qui a déjà 55 ans et sera remplacé comme l’espion le plus efficace de la couronne. C’est une autre histoire…

La course de Daniel Craig Quoi James Bond comprend les films suivants : Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et le surprenant Pas le temps de mourir (2021) avec une fin qui signifie définitivement le départ de l’interprète de la franchise la plus ancienne d’Hollywood. Dans spoilers on se demande comment cet acteur est devenu James Bond et il y a trois films qui répondent à cette question.

+Grands films de Daniel Craig avant James Bond

.3. gâteau de couche

Elégant et suave, notre héros méconnu (Daniel Craig) est un dealer respecté, un vrai professionnel. Travaillant avec de la cocaïne et de l’ecstasy aussi naturellement que s’il s’agissait de n’importe quelle autre matière, il a réussi à faire fortune. Deux tâches vont compliquer son existence : il doit retrouver la fille disparue d’un puissant criminel, Eddie Temple (Michael Gambon). Deuxièmement, il doit négocier la vente d’une importante cargaison d’ecstasy avec Duke (Jamie Foreman).

Vous pouvez le voir dans Netflix et Apple TV.

.deux. Route de la perdition

Dans les années de la Grande Dépression, Michael Sullivan est un tueur à gages qui professe une loyauté indéfectible envers son patron, M. Rooney, et, en même temps, un bon père de famille. Les temps sont durs à Rock Island, où la mafia irlandaise règne, la prohibition est toujours en vigueur et les gangsters, en particulier Al Capone à Chicago, sont au sommet du pouvoir. Mais un jour, contre toute attente, le fils de douze ans de ce tueur à gages, Michael Jr., décide de suivre son père pour voir en quoi consiste exactement son métier.

Vous pouvez le voir dans Star+ et Google Play.

.1. Munich

Basé sur des événements réels! Après l’assassinat de plusieurs athlètes israéliens par le groupe terroriste « Septembre noir » aux Jeux olympiques de Munich en 1972, un agent spécial du Mossad a dû accomplir une mission hautement secrète : assassiner les responsables afin de se venger de ces terribles actions et de rendre justice à la manière la plus éloquente possible. Un casting de luxe pour un récit sur l’histoire. Épingle de sûreté.

Vous pouvez le voir dans HBO Max, Google Play et Apple TV.

