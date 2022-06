‘Spider-Man: No Way Home’ sortira une version étendue dans les salles

Les héros de l’araignée seront de retour, avec »Spider-Man : Pas de retour à la maison » De retour dans les salles en septembre prochain. Le compte officiel du film vient d’annoncer qu’une version longue intitulée »Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version » sera présentée, avec sa première le 2 septembre aux États-Unis et au Canada, avec son lancement dans différents pays qui sera annoncé prochainement.

La publication comprend une vidéo avec Tom Holland, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield, stars de »No Way Home » et qui ont ému tout le public avec leur présence sur grand écran. Le film était une coproduction entre images sony Oui Studios Marveldont la première aura lieu le 17 décembre 2021 et qui est le troisième opus situé dans l’univers cinématographique Marvel.

Vous vouliez plus de Spidey et vous l’avez eu ! ������ #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version débarque dans les salles de cinéma aux États-Unis et au Canada le 2 septembre ! D’autres pays seront bientôt annoncés ! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man : Pas de retour à la maison (@SpiderManMovie)

Actuellement, »Spider-Man: No Way Home » se classe au sixième rang des films les plus rentables de tous les temps, gagnant 1,9 milliard de dollars dans le monde. L’intrigue reprenait l’histoire de « Far From Home » de 2019, où Mysterio révélait l’identité secrète de Peter Parker au monde entier, affectant non seulement la vie de Parker, mais aussi celle de sa petite amie Michelle Jones et de son meilleur ami Ned Leeds. .

En février 2022, des rumeurs d’une version étendue de « No Way Home » ont commencé à faire surface. À l’époque, un utilisateur de Reddit a expliqué que la version alternative du film devait sortir en salles en Indonésie en mars, et un modérateur a corroboré cette affirmation. De plus, un éminent responsable de la production cinématographique a affirmé séparément que le film recevait une coupe prolongée.

Cependant, la prétendue coupe prolongée de » No Way Home » a ensuite été supprimée du calendrier de sortie indonésien. Le film est ensuite finalement sorti sur Digital en mars de cette année, avec une sortie 4K Ultra HD/Blu-ray/DVD en avril. Même avec cela, il n’avait pas été question de la première d’une version étendue, jusqu’à présent, la nouvelle coupe arrivant dans les salles le 2 septembre.

« Spider-Man : No Way Home » met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Benedict Cumberbatch. Ce nouvel opus a fait revenir d’autres figures légendaires des films Spiderman, comme Willem Dafoe, Alfred Molina, Thomas Haden Church, Rhys Ifans, Jamie Foxx, et bien sûr Tobey Maguire et Andrew Garfield en charge d’incarner Peter Parker dans les films précédents.