Qu’est-ce qu’une lune de sang?

Une « lune de sang » se produit lorsque la lune de la Terre est dans une éclipse lunaire totale. Bien qu’elle n’ait pas de signification astronomique particulière, la vue dans le ciel est frappante car la lune généralement blanchâtre devient rouge ou brun rougeâtre. La dernière lune de sang du 20 au 21 janvier 2019 a coïncidé avec une super lune et la pleine lune du loup, ce qui lui a valu le titre de «Super lune de loup de sang».

La prochaine lune de sang se produira lors de l’éclipse lunaire totale du 26 mai 2021, qui sera visible de certaines parties de l’Amérique du Nord, de l’Australie, du Pacifique et de l’Asie. Alors que la pleine lune traverse l’ombre de la Terre, les téléspectateurs auront droit à une vue céleste qui ne réapparaîtra pas avant mai 2022.

Quand est la prochaine lune de sang?

La prochaine éclipse lunaire totale aura lieu le 26 mai 2021.

La précédente éclipse lunaire totale du 20 au 21 janvier 2019 était la dernière lune de sang jusqu’en 2021. Plusieurs éclipses lunaires partielles et pénombre se sont produites entre les deux, et la NASA a une liste de toutes les éclipses lunaires jusqu’en 2100.

Voici une liste de toutes les « lunes de sang » à venir dans les 10 prochaines années et les endroits où elles seront visibles:

26 mai 2021: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique 16 mai 2022: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Afrique

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Afrique 8 novembre 2022: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique 14 mars 2025: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Pacifique

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Pacifique 7 septembre 2025: Europe, Afrique, Asie et Australie

Europe, Afrique, Asie et Australie 3 mars 2026: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et Pacifique 31 décembre 2028: Europe, Afrique, Asie, Australie et Pacifique

Europe, Afrique, Asie, Australie et Pacifique 26 juin 2029: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient 20 décembre 2030: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Asie

Pourquoi la lune devient rouge

La lune tourne autour de la Terre, tandis que la Terre tourne autour du soleil. La lune met environ 27 jours à orbiter autour de la Terre et passe par des phases régulières dans un cycle de 29,5 jours. La différence entre ces deux cycles est liée aux positions relatives du soleil, de la Terre et de la lune, qui changent au cours de l’orbite de la lune.

Les éclipses lunaires ne peuvent se produire que pendant une pleine lune, lorsque le soleil illumine complètement la surface. Habituellement, une pleine lune n’a pas d’éclipse parce que la lune orbite dans un plan légèrement différent de celui de la Terre et du soleil. Cependant, les avions coïncident parfois. La Terre passe entre la lune et le soleil et coupe la lumière du soleil, provoquant une éclipse.

Si la Terre bloque partiellement le soleil et que la partie la plus sombre de son ombre tombe sur la surface de la lune, cela s’appelle une éclipse partielle. Vous verrez une ombre noire prendre une bouchée de la lune. Parfois, la lune traverse la partie la plus claire de l’ombre de la Terre, provoquant une éclipse pénombre. Seuls les observateurs du ciel expérimentés pourront faire la différence, car la lune ne s’assombrit que très légèrement.

Pendant une éclipse complète, cependant, quelque chose de spectaculaire se produit. La lune est complètement dans l’ombre de la Terre. En même temps, un peu de lumière des levers et couchers de soleil de la Terre (sur le disque de la planète) tombe à la surface de la lune. Parce que les ondes lumineuses sont étirées, elles semblent rouges. Lorsque cette lumière rouge frappe la surface de la lune, elle apparaît également en rouge.

Skywatcher Keith Burns a pris ce montage d’images, qui montre l’éclipse lunaire totale du 20 décembre 2010. Le montage a remporté un concours de la NASA pour devenir un fond d’écran officiel de la NASA / JPL pour le public. (Crédit d’image: Keith Burns / NASA / JPL)

Le degré de rouge de la lune peut dépendre de la quantité de pollution, de couverture nuageuse ou de débris présents dans l’atmosphère. Par exemple, si une éclipse a lieu peu de temps après une éruption volcanique, les particules dans l’atmosphère rendront la lune plus sombre que d’habitude.

Bien qu’il y ait des planètes et des lunes partout dans le système solaire, seule la Terre a la chance de connaître des éclipses lunaires car son ombre est juste assez grande pour couvrir complètement la lune. La lune s’éloigne lentement de notre planète (à environ 1,6 pouce ou 4 centimètres par an) et cette situation ne persistera pas éternellement. Il y a environ deux à quatre éclipses lunaires chaque année, selon la NASA, et chacune est visible sur environ la moitié de la Terre.

Sauver Columbus

Certaines cultures anciennes ne comprenaient pas pourquoi la lune devenait rouge, provoquant la peur. Au moins un explorateur – Christophe Colomb – a utilisé cela à son avantage en 1504.

Selon un chroniqueur de 45secondes.fr Skywatching, Joe Rao, Columbus et son équipage étaient bloqués sur une île maintenant connue sous le nom de Jamaïque. Au début, les Arawaks qui y vivaient étaient accueillants, mais au fil du temps, l’équipage de Columbus s’est agité et a assassiné ou volé certains des indigènes. Naturellement, les autochtones n’étaient pas désireux d’aider l’équipage à chercher de la nourriture, et Columbus réalisa que la famine approchait.

Columbus avait un almanach avec lui pour prédire quand la prochaine éclipse lunaire aurait lieu. Armé de cette information, il a dit aux Arawak que le dieu chrétien était mécontent que Colomb et son équipage n’aient reçu aucune nourriture. Dieu rendrait la lune rouge comme un symbole de sa colère, a déclaré Columbus. Alors que l’événement se déroulait, des gens effrayés « avec de grands hurlements et des lamentations accoururent de toutes parts vers les navires chargés de provisions, priant l’amiral d’intercéder auprès de son dieu en leur faveur », selon un récit du fils de Colomb, Ferdinand.

Cet article a été mis à jour par 45secondes.fr contributeur Vicky Stein le 17 mai 2021.