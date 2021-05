Je n’ai pas été invité à un mariage de famille. Dois-je encore envoyer un cadeau?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Salut Caroline,

Mon mari et moi n’avons pas été invités au mariage de son deuxième cousin. Quelle est l’étiquette concernant les cadeaux et quelle serait une recommandation pour ce cadeau?

Merci,

Perdu dans le registre

Salut LITR!

Excellente question. La saison des mariages est à nos portes et avec des mandats de masques décontractés à travers le pays, nous sommes sur le point de replonger tête la première dans le monde des robes blanches, des tenues de cocktail, des pistes de danse, des apéritifs à la tapenade d’olives qui ne laissent personne se sentir moins affamé et, bien sûr, le préféré de tous: offrir des cadeaux.

Offrir des cadeaux est un rituel amusant qui peut vous aider à célébrer le couple nouvellement marié et à montrer votre appréciation d’être inclus dans leur journée de mariage. Ce n’est en aucun cas une exigence, que vous assistiez ou non au mariage. Dans tous les cas de cadeaux, cela doit être fait par désir et non par obligation. Il n’y a pas de règle absolue qui stipule qu’un cadeau de mariage doit être de X dollars ou exiger X efforts. L’idée est que c’est un geste socialement acceptable de dire: «Merci de m’avoir invité à votre mariage. Je sais que c’était probablement une entreprise coûteuse et j’ai acheté ce mélangeur que vous vouliez dire que je suis si heureux pour vous et votre nouvelle épouse. Profitez de faire des smoothies. »

Le long et court de celui-ci: vous n’avez pas à offrir à votre deuxième cousin un cadeau de mariage si vous n’avez pas été invité au mariage. Si vous souhaitez leur offrir un cadeau de mariage, je verrais s’ils ont mis en place un registre en ligne et achètent quelque chose de petit dans votre budget et l’envoyer avec une note réfléchie.

Ou envoyez simplement la note! Ou juste le cadeau. Ou peut-être que vous ne voulez pas faire non plus! Votre choix. Si vous étiez invité et que vous assistiez au mariage, je vous encouragerais à offrir un cadeau ou à écrire une carte, mais comme vous n’êtes pas invité ou présent, l’étiquette dit que tout est permis.

Vous avez une question pour Caroline? Écrivez-nous à [email protected]