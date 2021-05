Le principal dit que les élèves de 7e année ont été bombardés par un prédateur sexuel l’a inventé

Si un prédateur sexuel entre dans une classe Zoom de 7e année et que personne d’autre que les enfants ne le voit, est-ce vraiment arrivé?

Cela dépend à qui vous demandez.

Alors que l’enseignant de 7e de mes enfants dirigeait simultanément une salle de classe réelle et dirigeait des leçons sur Zoom, un homme étrange a réussi à se connecter à la réunion.

Il était nu. Il se masturbait.

Mes enfants ont été stupéfaits par ce qu’ils ont vu. Ils ont couru à mon bureau à domicile pour me chercher, mais au moment où je suis arrivé, l’homme était parti, criant des obscénités en sortant de la salle Zoom.

Mes enfants ont eu le courage de dire qu’ils avaient été bombardés par Zoom par un prédateur sexuel – et les adultes auxquels on leur avait dit de faire confiance n’ont pas réussi à les protéger.

Non seulement cela, ils ont rejeté leurs affirmations comme des mensonges.

Les nouvelles de bombes Zoom comme celle-ci ne sont pas nouvelles. Il y en a eu un certain nombre dans tout le pays.

Mais ce dont nous devons parler, ce sont les dommages durables que la société a causés à ces enfants après les bombes, lorsqu’ils ont tenté de s’exprimer et ont été ignorés.

Mes deux enfants ont vu le pénis d’un homme d’une manière agressivement sexuelle – un peu comme le personnel du New Yorker qui a été témoin avec leur collègue Jeffrey Toobin.

Mais leur professeur n’en a pas été témoin. Il avait fait face à ses étudiants de la vie réelle, avait entendu les jurons et s’était précipité vers l’ordinateur, seulement pour voir une boîte noire disparaître.

Alors le professeur s’est excusé auprès des élèves, a haussé les épaules et a continué son chemin.

Aucun élève n’a dit au professeur ce qu’il avait vu, pas même le mien. C’était trop embarrassant, m’ont-ils dit plus tard, de parler comme ça en classe.

J’ai contacté l’école et laissé un message. J’ai publié un message sur les réseaux sociaux pour voir si d’autres parents avaient vu le délinquant. Au moins une a dit qu’elle l’avait fait.

Bientôt, nous avons reçu un e-mail générique, corrigeant plusieurs violations de Zoom.

Certains enseignants, bien que formés à l’apprentissage en ligne, n’avaient pas utilisé la fonction de mot de passe pour les réunions. D’autres ont permis à quiconque avait son mot de passe d’entrer dans la salle virtuelle, ce qui signifie que les amis des étudiants pouvaient entrer et causer des problèmes.

«C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux», ont-ils écrit. «Nous avons déjà communiqué des mesures de sécurité supplémentaires que nos enseignants peuvent prendre pour éviter ce type de comportement à l’avenir.»

Le lendemain, j’ai reçu un appel du directeur. «Je ne pense pas que cela se soit produit», a-t-il dit.

Il avait parlé avec le professeur de mes filles, qui m’a expliqué qu’il n’avait rien vu et qu’aucun des élèves ne s’était manifesté pendant la classe ce jour-là.

Dès le départ, j’ai eu affaire à un chef d’école qui a prétendu que mes enfants l’avaient inventé.

Lily Tsui, consultante en prévention de la violence sexuelle, dit que c’est la réaction la plus courante à une femme qui se plaint d’agression sexuelle ou de harcèlement et qu’elle découle de la misogynie.

«Nous ne semblons pas pouvoir résoudre le problème de la violence sexuelle, alors disons simplement que les filles et les femmes mentent à ce sujet parce que si nous pouvons nous en convaincre, alors notre principal problème est que les gens mentent plutôt que les auteurs se sentent comme s’ils avaient droit aux filles. ou les femmes sexuellement », dit-elle.

Les cours ne sont pas enregistrés donc il n’y avait pas de bande à vérifier.

Juste mes deux petites filles qui disent que c’est arrivé, et deux hommes adultes qui disent que non.

Quant aux autres parents sur Facebook confirmant que leurs enfants l’ont également vu? Le directeur m’a vivement réprimandé pour cela.

«Si quelque chose comme ça se reproduit», a-t-il dit, «n’allez pas sur les réseaux sociaux avec. Venez nous voir et nous réglerons le problème directement. »

Maintenant, nous ne sommes pas seulement des menteurs, mais nous sommes des fauteurs de troubles.

C’est un modèle bien usé auquel mes filles devront s’habituer en grandissant.

Les statistiques montrent qu’ils seront très probablement agressés à un moment donné.

Environ 81% des femmes déclarent avoir subi une forme de harcèlement ou d’agression sexuelle au cours de leur vie. Une personne sur cinq a été victime d’une tentative ou d’un viol – et une personne sur trois a entre 11 et 17 ans. Comme mes enfants.

Et la plupart savent par expérience personnelle qu’essayer d’en parler ouvertement suscitera l’indignation et l’indignation de la structure du pouvoir.

«La violence sexuelle continue d’être endémique parce que nous voulons croire qu’elle est moins répandue qu’elle ne l’est en réalité», a déclaré Tsui. «La société veut vivre sous l’illusion que c’est rare alors qu’en fait c’est donc commun que ce qui est réellement rare, ce sont les filles et les femmes qui n’ont jamais été victimisées. »

En tant que femmes, non seulement devons-nous passer par là, mais nous devons ensuite le signaler, et nous devons le faire en cochant toutes les bonnes cases que les hommes pensent que nous le ferions.

Ne pas signaler est quelque chose qui arrive régulièrement, et pas seulement parmi les étudiants, a déclaré Tsui.

Pourquoi quelqu’un dirait-il à une figure d’autorité s’il sait qu’on ne va pas le croire? Et pourquoi se soumettraient-ils à cet examen pour une histoire inventée?

«Si rien d’autre, le climat est si hostile aux filles et aux femmes et aux victimes de violences sexuelles qu’il devient moins probable que les gens mentent à ce sujet parce que les accusateurs souffrent plus que les accusés», a-t-elle déclaré.

Et si cela s’était produit sur le terrain de l’école? Cela fait-il une différence que cela se soit produit sur Internet? L’école est-elle responsable? Est-ce que quelqu’un?

Nous n’avons jamais obtenu de résolution, à part l’école disant qu’elle prendrait plus de précautions en matière de confidentialité.

Mais ils ne nous ont jamais crus. Ils sont restés indifférents à leur avis que mes enfants avaient inventé cela.

Ils étaient désolés pour «ce qui s’était passé», mais ils avaient décidé que ce n’était pas ce que mes enfants avaient dit que c’était.

«L’idée que les filles et les femmes mentent au sujet de la victimisation fait partie de cette illusion», a déclaré Tsui. «Je travaille dans le domaine de la prévention de la violence depuis plus de deux décennies et la chose la plus importante que les gens puissent faire est de croire les survivants.»

Faire subir à mes enfants, qui essayaient juste d’apprendre les plaques tectoniques, un pénis en érection en classe, c’est mal. Le faire rapporter à un adulte de confiance et ne pas être cru est pire.

Ils ont appris quelque chose à l’école ce jour-là. Ils ont appris à ne pas signaler d’agression sexuelle.

Ils ont appris que la société ne pense pas que ce soit un gros problème. Ils ont appris qu’ils seraient ostracisés pour avoir tenté de résoudre le problème.

Ils ont peut-être appris qu’ils étaient le problème.

Ce n’est pas le problème. La structure est le problème. Le patriarcat est le problème.

En tant que parents, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos enfants, et parfois cela signifie être bruyant et persévérant. Et surtout, cela signifie les croire et les valider quand quelque chose de traumatisant se produit.

Ne laissez pas les choses glisser parce que «c’est juste en ligne». Ne laissez pas les gens au pouvoir donner les coups si ces coups sont blessants, même si c’est la voie la plus facile à prendre. Ne présumez pas que ces cas n’affecteront pas profondément et au fil du temps vos enfants.

Oui, notre travail principal en tant que parents est de nous assurer que nos enfants se sentent en sécurité.

J’espère que le monde dans son ensemble commencera à ressentir la même chose avant de grandir.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, de l’aide est disponible. Appelez la ligne d’assistance nationale pour les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673).

Darlena Cunha est une ancienne productrice de télévision devenue journaliste indépendante et mère de jumeaux. Elle écrit pour TIME Magazine, The Washington Post, The Atlantic et Dame Magazine, entre autres. Vous pouvez retrouvez-la sur Twitter.