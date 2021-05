La pénurie de PlayStation 5 se poursuivra l’année prochaine

Apparemment Sony a déclaré aux analystes qu’il s’attend à une pénurie de consoles Playstation 5 continuer jusqu’à l’année prochaine.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur d’Attack On Titan parle d’une décision finale

Selon Bloomberg, lors d’un briefing avec des analystes fin avril, CFO Hiroki totoki Il a déclaré qu’il ne pensait pas que la demande pour la PlayStation 5 «ralentissait cette année».

«Même si nous assurons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande», a-t-il déclaré.

Lors du rapport sur les résultats financiers, Sony a déclaré qu’il avait également vendu 7,8 millions de consoles jusqu’au 31 mars, et qu’il «avait pour objectif de vendre au moins 14,8 millions d’unités au cours de l’exercice en cours».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mass Effect: Legendary Edition – Mises à jour guidées des Mods

Depuis lors, il y a eu une pénurie de console de nouvelle génération, non seulement en raison de la forte demande, mais aussi en raison de « scalper«Prédominante de la part des acheteurs en ligne.

Vous pouvez acheter la PS5, mais à des prix très élevés et au-dessus de ce qu’elle devrait coûter.