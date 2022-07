Bridgerton saison 3 : pourquoi Phoebe Dynevor n’est pas dans la première vidéo de la série

Netflix

La troisième saison de Bridgerton a commencé son processus de production, mais Phoebe Dynevor semble être la grande absente. Apparaîtra-t-il dans la série ?

©NetflixPhoebe Dynevor dans Bridgerton 2

Après le succès de la deuxième saison, qui avait Jonathan Bailey en tant que protagoniste, le casting de Bridgerton travaille déjà sur la troisième édition. Cette fois, la série se concentrera sur L’histoire d’amour de Colin et Pénélope. Cela signifie que la production a été ignorée Le troisième livre de Julia Quinn et adaptez la pièce. Une nouvelle qui, sans aucun doute, a surpris, mais ravi les fans.

Cela oui, au-delà de l’intérêt qui a généré de savoir L’histoire d’amour de Colin et Pénélopela plupart des téléspectateurs de Bridgerton ils veulent savoir si les premiers protagonistes seront présents. Bien Jonathan Bailey Oui Phoebe Dynevor Ils ont fait sensation dans le monde entier et voir comment leurs histoires progressent est quelque chose que beaucoup veulent. Pourtant, pour la tranquillité d’esprit de tous, il a déjà été confirmé par Netflix que les deux reviendront avec leurs personnages.

Cependant, la réalité est qu’en l’annonce du début du tournage de la saison 3 de Bridgerton Phoebe Dynevor a brillé par son absence. C’était quelque chose qui a non seulement surpris, mais aussi inquiété les fans. Tous les acteurs apparaissent dans l’audiovisuel, y compris Jonathan Bailey, mais qui a joué Daphné dans la première édition n’est apparu à aucun moment. Mais, pour la tranquillité d’esprit de tous, cela ne signifie pas qu’elle ne reviendra pas.

Dans tous les cas, il convient de noter que ses apparitions seront sporadiques, comme cela s’est produit dans la deuxième partie et, par conséquent, il est probable qu’il n’était pas dans la première vidéo. Peut-être qu’il n’était même pas encore sur le plateau. C’est que, pour ces nouveaux épisodes, la production souhaite donner un premier rôle exclusif à Luke Newton et Nicola Coughlan avec votre histoire. Et, bien que cela ne soit pas confirmé, il est probable que quelque chose de similaire se produise avec le personnage de Bailey. Eh bien, maintenant, les frères aînés de ce clan ont déjà formé leur vie et Julia Quinn, dans ses huit livres, a consacré une place importante à chacun d’eux.

Pour cette raison, malgré le fait que Netflix saute son troisième roman, ils adapteront presque parfaitement le quatrième : Séduire M. Bridgerton. Ils y incluent plus de drame et de romance, mais cette fois montrant comment Colin se rend compte qu’il a perdu Penelope après ses paroles désobligeantes. De retour de ses voyages d’été, M. Bridgerton découvre que la seule personne qui l’a toujours soutenu tel qu’il est lui tourne le dos. C’est pourquoi, désespéré de retrouver son amitié, c’est lui qui lui apprend à trouver un mari, même si dans ces leçons il découvre que son amour est bien plus grand que l’amitié.

