Qu’est-ce qu’une carte de capture ? Tout sur la connexion, les modèles et le streaming

Une carte de capture est utilisée sur l’ordinateur pour enregistrer des signaux vidéo externes. Ils sont particulièrement appréciés des joueurs qui souhaitent capturer des jeux sur console, des streamers et des cinéastes en général.

Si vous souhaitez diffuser ou partager vos sessions de jeu avec d’autres, une carte de capture est dans la plupart des cas le meilleur outil. Avec lui, vous pouvez enregistrer le jeu à partir de périphériques externes sur un ordinateur en qualité professionnelle ou le diffuser directement via cet ordinateur.

Qu’est-ce qu’une carte de capture ?

Une carte de capture est un appareil avec lequel vous pouvez enregistrer des signaux vidéo externes avec un PC ou un Mac et les enregistrer dans un format de fichier souhaité sur le disque dur interne de l’appareil. Cela permet à la fois de capturer le gameplay à partir d’appareils de jeu externes et d’enregistrer un signal de caméra. Alternativement, vous pouvez également diffuser le signal vidéo entrant directement via un portail en ligne tel que Twitch ou YouTube.

Alors que les cartes mères d’ordinateur et les cartes graphiques n’ont généralement que des sorties HDMI qui peuvent être utilisées pour émettre un signal vidéo vers des moniteurs ou des appareils externes, une carte de capture a toujours au moins une entrée HDMI.

Chaque carte de capture dispose également d’un encodeur qui garantit que le signal vidéo entrant est correctement converti en un format de fichier que vous pouvez éditer sur l’ordinateur et qui est reconnu par les plateformes de streaming ou de téléchargement.

Quels types de cartes de capture existe-t-il ?

Fondamentalement, deux types de cartes de capture différents sont proposés, mais ils fonctionnent de la même manière. Les cartes de capture externes sont connectées à l’ordinateur via une interface USB. Il doit être au moins USB 3.0. D’une part, vous recevez l’alimentation nécessaire au fonctionnement de l’ordinateur et transférez le matériel capturé sur le disque dur via USB. De nombreux modèles peuvent être utilisés à la fois sur un PC et un Mac.





La Game Capture HD60 S+ est une carte de capture externe typique.



Image : © Elgato 2021



Les cartes de capture internes sont intéressantes pour vous si vous préférez une configuration propre sans câbles emmêlés. Ils sont branchés directement dans un emplacement PCIe libre sur la carte mère de l’ordinateur et sont généralement considérés comme la solution un peu plus fiable. La condition préalable ici, cependant, est que vous ayez un PC avec un emplacement libre.

Pourquoi avez-vous besoin d’une carte de capture ?

Si vous jouez sur PC, vous pouvez essentiellement diffuser votre jeu sur l’appareil sur lequel vous jouez. Vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’une carte de capture. Donc, si vous diffusez quelque chose sur votre ordinateur de temps en temps ou si vous enregistrez un jeu pour le modifier, vous n’avez pas besoin d’une carte de capture.

Les consoles actuelles offrent également la possibilité de diffuser directement le jeu ou d’enregistrer des extraits vidéo plus petits. Si ces options vous suffisent, une carte de capture est également inutile.

Cependant, de nombreux professionnels qui diffusent ou publient régulièrement des vidéos Let’s Play utilisent une configuration plus élaborée. Ils utilisent un ordinateur séparé spécifiquement pour diffuser ou enregistrer leur matériel de jeu tout en jouant sur un autre ordinateur ou une autre console.

Cette division du travail entre les différents appareils a l’avantage que chaque appareil n’a qu’à effectuer une tâche gourmande en calculs. Ainsi, pendant qu’un PC est utilisé pour les jeux, un autre – équipé d’une carte de capture – peut enregistrer ou diffuser le matériel vidéo. Si vous jouez sur la console et que vous souhaitez visualiser et éditer votre matériel par la suite, vous êtes même obligé de vous fier à une carte de capture.

Comment une carte de capture est-elle connectée ?

Connecter une carte de capture est fondamentalement très simple : la carte de capture est toujours commutée entre l’appareil sur lequel vous jouez et le moniteur ou le téléviseur sur lequel vous voyez le jeu.

Le câble sortant de la console ou du PC passe dans le port HDMI-In de la carte de capture, tandis que vous exécutez un deuxième câble du port HDMI-Out vers le moniteur ou le téléviseur. La carte de capture elle-même est soit connectée à un port HDMI de l’ordinateur, soit directement insérée dans un emplacement PCIe sur la carte mère. Ce dernier nécessite que vous ouvriez l’ordinateur.

Cartes de capture recommandées

Elgato Game Capture HD60 S et HD60 S +





La carte externe Carpure HD60 S d’Elgato.



Image : © Elgato 2021



Game Capture HD60 S et HD60 S + d’Elgato sont deux cartes de capture externes qui enregistrent du matériel en 1080p maximum. Le HD60 S+ peut au moins transmettre en boucle un signal 4K au moniteur ou au téléviseur connecté. Les deux sont connectés à l’ordinateur via un câble USB, prennent en charge les enregistrements de toutes les consoles actuelles et peuvent être utilisés sur des Mac ainsi que sur des PC Windows.

Razer Ripsaw HD





Le Razer Ripsaw HD est une alternative solide.



Image : © Razer 2021



La carte de capture externe Ripsaw HD vient de Razer et peut enregistrer du matériel vidéo en 1080p maximum avec 60 images par seconde. Vous pouvez simultanément boucler le signal vidéo en 4K vers le téléviseur ou le moniteur connecté.

Elgato Game Capture HD60 Pro et 4K60 Pro





La 4K60 Pro est l’une des cartes de capture les plus puissantes d’Elgato.



Image : © Elgato 2021



Les cartes de capture internes HD60 Pro et 4K60 Pro sont très similaires en apparence, mais diffèrent énormément par leur taille et leurs performances. Alors que le HD60 Pro peut enregistrer du matériel en résolution Full HD, le 4K60 Pro peut même enregistrer du matériel 4K.