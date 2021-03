Les meilleures applications gratuites pour apprendre les mathématiques, pour enfants et adultes

Que vous soyez un enfant ou un adulte, il n’est jamais trop tard pour apprendre les mathématiques. Profitez de ces options gratuites disponibles pour Android.

Le matematiques peut devenir un sujet accablant pour de nombreux étudiantsCependant, nous ne pouvons ignorer le fait qu’il s’agit d’une grande source de connaissances qui ouvre la pensée logique et qu’il ne faut pas la gaspiller.

Malheureusement, en tant qu’adultes, nous voyons les répercussions de ne pas prêter attention à ce simple cours de mathématiques de base. Mais ne vous inquiétez pas, il n’est jamais trop tard pour apprendre.

Si vous vous trouvez pressé ou avez simplement besoin de résoudre un problème ou de faire de l’exercice en peu de temps, vous êtes sûrement applications spéciales d’apprentissage des mathématiques pour les enfants et les adultes ils peuvent vous aider dans le processus. Rejoignez-nous!

Meilleures applications pour apprendre, pratiquer et résoudre les mathématiques avec votre mobile

Voici les meilleures applications pour apprendre les mathématiques gratuitement sur Android

Quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau d’études, nous vous montrerons les les outils les plus utiles pour apprendre les mathématiques (niveau de base et avancé) et tirez le meilleur parti de ces applications avec des fonctionnalités qui peuvent vous sortir d’une situation difficile.

Photomath

Si vous êtes aux examens finaux et que vous craignez d’obtenir de mauvaises notes, l’application Photomath c’est peut-être l’option parfaite pour vous. C’est un outil qui vous aide résoudre facilement des problèmes de mathématiques grâce à son système de scan.

Repérez simplement le guide, le manuel, le livre ou même un livre blanc avec le problème fait à la main et que vous souhaitez résoudre. Maintenant, placez le mobile au-dessus de l’image et il capturera le problème et recherchera son logiciel la solution étape par étape.

Cette application n’est pas seulement une excellente outil de travail étudiant, mais peut également aider les enseignants de la région dans le résolution de problèmes mathématiques, algèbre, trigonométrie, statistiques et plus encore.

Professeur de mathématiques

C’est une application pour les bébés, les enfants des écoles primaires et secondaires disponible sur Android qui aide résoudre des problèmes simples adapté à tous les niveaux. C’est une plateforme amusant et divertissant avec des défis, énigmes et compétences qui induit n’importe qui dans ce monde étonnant des mathématiques.

Avec un 97 sujets au total vous serez en mesure de apprendre la somme, soustraire, multiplication, division, exponentiation, racines, équations, fractions, logarithmes et combinatoire. De plus, de temps en temps, la plateforme met à jour ses fonctions et ajoutera bientôt sujets de premier niveau comme la trigonométrie, la géométrie analytique et les fonctions quadratiques.

Astuces mathématiques

Astuces mathématiques c’est une logiciel de travail qui vous aide à travers des astuces dans la résolution étape par étape et par niveaux de problèmes mathématiques multiples.

Son interface comprend des sections où vous pouvez effectuer exercices d’addition guidés, soustraire, multiplication à plusieurs chiffresdivision, pouvoirs, tours, pourcentages beaucoup plus. Il est également possible de participer à des opérations mentales de base entre 1 ou 2 joueurs, des défis de mémoire, des entraînements et même un mode multijoueur. Bien qu’il inclue de la publicité, il est devenu une excellente alternative pour les enfants et les adultes peuvent apprendre les mathématiques gratuitement.

Exercices mathématiques

Grâce à cette application, vous pouvez revoir et améliorer vos compétences en mathématiques, fonctionne bien pour les enfants et les adultes qui veulent apprendre facilement et simplement. Ce logiciel comprend de nombreux tests à choix multiples, des évaluations pour différents niveaux d’enseignement, revoir et noter vos erreurs et cela vous aide même à améliorer les échecs et à marquer vos progrès.

Il est très similaire au système scolaire, comme il vous montre additions, soustractions, fractions, décimales, géométrie et évaluations où vous progresserez en résolvant les problèmes de mathématiques et d’algèbre présentés. Le meilleur de tout est que peut être utilisé avec ou sans connexion Internet complètement libre.

Calculateur de fraction gratuit

Ce programme est idéal pour ceux les parents se concentrent sur l’aide à faire à leurs enfants et les devoirs. Grâce à cette application, vous disposerez d’un outil entièrement gratuit qui vous aidera examiner et vérifier les problèmes mathématiques et les calculs dans le confort de votre mobile.

De plus, cette plateforme est capable de résoudre facilement des sommes, vous soustrayez, multiplications, divisions, fractions faire bon usage de l’écran. Chaque résultat sera affiché en décimales, toujours à la recherche d’un moyen de le réduire à son expression minimale, bien sûr, en expliquant chaque étape.

Équilibres

Équilibres est devenu l’un des meilleurs applications pour apprendre les maths et idéal pour les enfants de tous âges. Des mêmes créateurs du programme Roi des mathématiquesCependant, cette fois, il vous met à l’épreuve avec des exercices de nivellement ou d’équilibrage. Les Équilibres Elles sont petites figures ou créatures que vous devrez aider à équilibrer et les empêcher de tomber d’une bascule.

Chaque bascule sera affiché avec problèmes et expressions mathématiques, dont vous devrez trouver la solution et ainsi sauver la vie de la créature. Parmi les opérations, vous pouvez trouver: addition, soustraction, multiplication, division, fractions, puissances, racines et bien plus encore. Cette application a 5 catégories de 50 niveaux Et c’est absolument gratuit.

Mathway

Le fonctionnement de cette application est similaire à Photomath, vous devrez simplement cherchez le problème ou faire de l’exercice et pointer la caméra faire un scan complet. Il vous montrera le résultat avec la procédure étape par étape. C’est aussi possible écrivez le problème et recevez des réponses automatiquement.

Cette application est idéale pour les étudiants de enseignants de niveau secondaire et collégial, est facile à utiliser et vous donne la possibilité de choisir entre plusieurs sujets tels que: l’algèbre, la trigonométrie, le précalcul, les statistiques, les mathématiques finies, l’algèbre linéaire, la chimie, les dessins graphiques et plus encore.

Calculatrice graphique + mathématiques

Cette application gratuite pour Android a été l’une des meilleures alternatives pour apprendre les mathématiques pour les enseignants et les étudiants de niveau secondaire et supérieur. C’est très polyvalent et multifonctionnelDe plus, il intègre un calculateur graphique, scientifique, de fraction, algébrique, matriciel et bien plus encore.

Le meilleur de tous est que non seulement vous aide à améliorer vos notes, mais en plus, c’est un excellent outil qui vous permet de programmer des formules et vous montre les résultats avec des procédures détaillées directes à noter dans le cahier. dit lui adieu aux calculatrices traditionnelles, avec Calculatrice graphique + mathématiques vos problèmes auront une solution.

Jeux éducatifs préscolaires: chiffres et formes

Cette plate-forme est idéal pour les bébés, les enfants de tous âges et les adultes. Grâce à cette application, votre enfant pourra apprendre à compter, résoudre des faits mathématiques simples, améliorer l’attention, la motricité, la coordination et la perception visuelle grâce à jeux stratégiques et des puzzles intéressants et amusants.

Il a un Version PRO avec des niveaux incroyablesCependant, la version gratuite est suffisamment bonne pour que les enfants puissent en profiter. Et bien que ce soit gratuit, il comprend des publicités adaptées aux mineurs et non intrusives.

Comme vous le verrez, ce sont 9 alternatives utiles qu’ils peuvent vous donner leur main au moment de résoudre des exercices et des problèmes de mathématiques quel que soit le niveau d’éducation. Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas de jeter un œil à ces 9 applications utiles pour apprendre la géométrie avec votre mobile.

