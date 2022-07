Pourquoi l’agent King de Netflix correspond parfaitement à l’histoire d’Elvis Presley

Le stock d’Elvis Presley a augmenté ces dernières années, avec une série de projets télévisuels et cinématographiques consacrés à la carrière remarquable et à la vie privée colorée du chanteur. Le travail du réalisateur de documentaires Eugene Jarecki en 2017 Le roi a présenté l’ascension et la chute d’Elvis comme une métaphore du déclin de l’exceptionnalisme américain, tandis que le film HBO de Thom Zimny Elvis Presley : le chercheur (2018) se sont plus carrément concentrés sur le développement musical et artistique de Presley.

Les représentations fictives ont également été abondantes, et le plus récent, le biopic très attendu de Baz Luhrmann Elvisest sorti aux États-Unis plus tôt cette semaine, avec Il était une fois à Hollywood star Austin Butler dans le rôle principal et Tom Hanks jouant contre le type en tant que manager autoritaire de Presley, « Colonel » Tom Parker. Les premières critiques ont été largement positives.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, Netflix entre dans la mêlée, avec la série animée Agent Roi à paraître prochainement. Les détails sont rares, mais la prémisse fait d’Elvis un super-héros, jouant son répertoire de tubes à un public ravi le jour et enfilant un jetpack dans le cadre d’un programme d’espionnage gouvernemental top secret la nuit.

Voici pourquoi cette vision unique de l’histoire d’Elvis Presley est parfaitement logique.

Elvis Presley, un patriote américain

CNB

Le concept du roi du rock ‘n’ roll en tant qu’espion secret semble si farfelu qu’il en est ridicule, mais d’une certaine manière, tout cela est conforme à la personnalité patriotique et agitant le drapeau de Presley, qui était évidente même à l’époque. tout début de sa carrière. Le chanteur a rejoint l’armée en 1958 et a été affecté en Allemagne, servant pendant deux ans avant de revenir au divertissement avec des films tels que Étoile Flamboyante, Sauvage dans le payset C’est arrivé à l’exposition universelle.

Même pendant que Presley servait, cependant, le chanteur – avec les encouragements du « colonel » Parker – a trouvé des moyens de capitaliser sur son statut de soldat préféré de l’Amérique. Lorsque GI Bluesune histoire légère sur un conducteur de char avec un talent pour la musique, est sortie en 1960, elle a reçu des critiques mitigées mais a fait du bon box-office et a cimenté le statut naissant de Presley en tant qu’acteur hollywoodien bancable.

À son retour aux États-Unis, il a reçu le plus chaleureux des accueils, y compris un passage à la télévision aux heures de grande écoute par nul autre que Frank Sinatra, dont l’attitude narquoise envers le chanteur dans les années 1950 s’était dissipée entre-temps.

L’agent King trouve une niche dans la mythologie d’Elvis

Netflix

Plus tard, cependant, Presley a commencé à s’inquiéter de ce qu’il considérait comme la corruption morale de la jeunesse américaine. En 1970, après avoir réussi à rajeunir sa carrière avec le Spécial retour deux ans auparavant, il avait sollicité et obtenu une rencontre privée avec Richard Nixon dans le but de discuter de ce que Presley appelait les «techniques de lavage de cerveau communistes» qu’il estimait être liées à la contre-culture hippie.

La réunion s’est avérée un terrain fertile pour les scénaristes et les réalisateurs, plus récemment en 2016, lorsque Liza Johnson Elvis et Nixon a été publié par Amazon, avec Michael Shannon (Route révolutionnaire, Avant que le diable ne sache que tu es mort) comme Elvis, Kevin Spacey comme Nixon, ÂneJohnny Knoxville dans le rôle du garde du corps d’Elvis, Sonny West, et le fils de Tom Hanks, Colin (King Kong, Jumanji) en tant qu’avocat de la Maison Blanche et cerveau de la visite d’Elvis, Bud Krogh.

Pour nos besoins, l’aspect le plus alléchant de la rencontre (non enregistrée) de Presley avec le président était qu’il avait demandé à Nixon un badge du Bureau des stupéfiants et des drogues dangereuses et que Nixon le nommait « agent fédéral en général ». Inutile de dire que Nixon a poliment hésité, mais l’épisode a intrigué les fans d’Elvis depuis et fournit un point de départ évident dans la mythologie d’Elvis pour la série animée.

En fait, l’ex-femme d’Elvis, Priscilla, a déclaré publiquement que Agent Roi a été inspiré en partie par les rêves d’enfance d’Elvis de devenir un super-héros combattant le crime.

À quoi s’attendre de l’agent King

MGM

Netflix est resté discret sur Agent Roil’intrigue et le casting de la série, conséquence en partie de la gestation quelque peu torturée de la série. Le projet a été confirmé dès août 2019, lorsqu’il a été annoncé que Priscilla agirait en tant que productrice exécutive de l’émission aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète John Eddie en association avec Sony Pictures, avec John Arnold engagé comme showrunner et écrivain.

Moins de six mois plus tard, cependant, la pandémie de Covid a fait son apparition et le projet a apparemment été abandonné. C’était une victime de plus de la profonde perturbation qui a bouleversé l’industrie de la télévision.

Pourtant, cet été, la série semble avoir de nouveau accéléré le rythme. Selon des informations, un clip a été projeté cette année au Festival international d’animation d’Annecy à Annecy dans les Alpes françaises. Et avec Netflix taquinant maintenant les images fixes de la série, il semble que le projet touche à sa fin.