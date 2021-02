Le réalisateur de parasites Bong Joon-ho termine l’écriture du premier de deux films de suivi

Lauréat d’un Oscar et réalisateur reconnu Bong Joon-ho ont révélé qu’il en avait fini avec le scénario d’un Parasite suivi qu’il a décidé d’écrire après ses grandes victoires aux Oscars à la 92e cérémonie des Oscars en 2020. Parasite est entré dans l’histoire l’année dernière en remportant non pas un mais quatre Oscars dans différentes catégories, y compris l’or du meilleur film. Parasite est entré dans l’histoire avec la victoire du meilleur film, devenant non seulement le premier film non anglophone à gagner dans la catégorie. Outre le meilleur film, le film a également remporté le prix du meilleur scénario original, du meilleur réalisateur et du meilleur long métrage international.

C’est après cette victoire épique et cette acclamation universelle que Bong a parlé de son intérêt à faire deux suivis à Parasite. Il a confirmé plus tard qu’il préparait simultanément deux scénarios différents; un film d’action-horreur en coréen se déroulant à Séoul et un drame en anglais se déroulant partiellement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et il semble qu’il est déjà à mi-chemin car il a terminé le scénario de l’un de ces projets.

Bong a gardé les détails cachés pour le moment et n’a même pas révélé de quel suivi il parlait. Cependant, d’après le court synopsis qu’il a révélé plus tôt, il est moins probable que les films soient des suites directes de Parasite, mais peut suivre dans le même genre que le gagnant original d’un Oscar.

Parasite a suivi les thèmes de la stratification des classes en Corée et a abordé la disparité de richesse causée par le capitalisme de base, qui conduit à un prix abordable et à une inflation extrême pour les sections économiques les plus faibles. L’accueil critique du film était principalement lié à la perspective unique que Bong a utilisée pour décrire ces différences sociétales, laissant des détails cachés aux téléspectateurs, qui pourraient creuser les problèmes et les résoudre à leur niveau individuel.

Bong’s Parasite a exploré ces thèmes et les a interprétés avec une tournure des événements hallucinante et captivante. Parasite s’est également terminée par un point culminant sombre mais significatif, ce qui est à sens unique, indiquant comment les sections les plus faibles doivent faire face aux conséquences et aux souffrances les plus graves. Les suites de Bong à son chef-d’œuvre précédent peuvent, d’une certaine manière, démontrer des thèmes similaires.

Bong a décrit le processus d’écriture de ces deux films comme étant assez complexe, déclarant: « J’ai l’impression de partager mon cerveau entre la moitié gauche et la droite en écrivant ces deux scripts ». Espérons que Bong révélera bientôt quelques détails sur l’intrigue, puis peut-être pouvons-nous nous attendre à des annonces de casting intéressantes. Ce sera intéressant de revoir Song Kang-ho dans une autre collaboration avec Bong.

Parasite a marqué une nouvelle phase dans le cinéma mondial et a peut-être changé la façon dont les caractéristiques internationales sont perçues dans le monde entier. La déclaration de Bong Joon-ho sur la manière dont les gens peuvent accéder à plus de cinéma au-delà des barrières des sous-titres signifie que l’importance des films va au-delà des différences linguistiques et culturelles. Un suivi d’un tel film serait sûrement envisagé avec beaucoup d’espoir et d’anticipation et le public s’attendra à un autre mordant avec celui-ci.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de rester assis pour un autre thriller intrigant et intense de Bong Joon-ho qui nous racontera une autre expérience cinématographique captivante.

Sujets: Parasite