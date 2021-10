Guide: Tous les essais et démos de jeux PS5 et PS4

Quels sont tous les essais et démos de jeux PS5 et PS4? Les démos ne sont plus aussi populaires qu’avant, mais peuvent toujours s’avérer un moyen précieux de vous aider à décider quels jeux acheter. Récemment, Sony a introduit un nouveau concept appelé Essais de jeu, vous permettant de télécharger et de jouer à un jeu complet pendant une durée définie. Sur cette page, nous allons lister tous les essais et démos de jeux PS5 et PS4. Si vous recherchez plus de jeux gratuits et sur abonnement, alors consultez Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021, Tous les jeux PS Now, Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4, et Meilleurs jeux PS4 gratuits.

Sur cette page: Tous les essais de jeux PS5 et PS4 Toutes les démos PS5 Toutes les démos PS4

Tous les essais de jeux PS5 et PS4

Essais de jeu sont disponibles sur PS5 et PS4 et vous permettent de jouer à un jeu complet pendant une durée limitée. La durée d’essai commence à partir du moment où vous déclenchez le téléchargement et compte en temps réel plutôt qu’en temps de lecture. Cela signifie que si vous commencez un cinq heures Essai de jeu à 17h, vous aurez jusqu’à 22h pour le télécharger et le lire. Si vous décidez d’acheter le jeu, votre progression se poursuivra. Essais de jeu sont éligibles pour une utilisation par compte PSN.

Sur cette page, vous trouverez tous les essais de jeux PS5 et PS4 actuellement disponible. Veuillez noter que bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l’exactitude de ce guide, des restrictions régionales peuvent s’appliquer. Sony se réserve également le droit de supprimer ou de réduire Essais de jeu sans préavis, il est donc possible que certaines des informations qu’il contient puissent changer.

Toutes les démos PS5

Démos PS5 vous permettent de télécharger et d’expérimenter une petite partie d’un jeu afin d’avoir un avant-goût de ses systèmes et de ses mécanismes de jeu. Sur cette page, nous avons inclus toutes les démos PS5.

Immortels Fenyx Rising

Cavaliers

Nexus écarlate

Contes de l’Ascension

Toutes les démos PS4

démos PS4 vous permettent de télécharger et d’échantillonner des sections sélectionnées d’un jeu afin de prendre une décision éclairée quant à savoir si vous souhaitez l’acheter. Sur cette page, nous avons inclus toutes les démos PS4.

IA : Les fichiers Somnium

Amulette antique

Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal

Mission de sauvetage d’Astro Bot

Bonkis

Bondir

bagarre

Capitaine Tsubasa : Rise of New Champions

Chat Quête 2

Citoyens de la Terre

Crypte du Roi Serpent

Desperados III

Détruire tous les humains

Détroit : devenez humain

Dex

DJ MAX : Respecter

Constructeurs de quêtes de dragon 2

Dragon Quest XI S : Échos d’un âge insaisissable

Final Fantasy : Chroniques de cristal

Remake de Final Fantasy VII

Le poing de l’étoile polaire : le paradis perdu

Fracture

Fureur déchaînée

Unité de fusion

Géorifters

Ghostrunner

God Eater 3

Gravier

Héros de la taverne des singes

Horizon Chase Turbo

Histoire d’horreur

Just Dance 2020

Kingdom Hearts : Mélodie de la mémoire

Kingdom Hearts III

Klaus

Astuce 2

Monde Jurassique LEGO

LEGO Marvel Avengers

LEGO Star Wars : Le Réveil de la Force

LEGO Le Hobbit

Mafia III

Massira

Métamorphe

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

Monster Boy et le royaume maudit

My Hero One’s Justice 2

Nano Assaut Neo-X

NBA 2K21

NEO Le monde se termine avec vous

Nouveau conte de super chanceux

Le choc des carottes ninjin

Bête de papier

PaRappa le rappeur remasterisé

Persona 5 : Danser à la lumière des étoiles

Pilier

Projet CARS 2

Prison Boss VR

Type R Finale 2

Ciel arc-en-ciel

Resident Evil 2

Resident Evil 7 : Biohazard

Guerriers samouraïs 5

Senko no Ronde 2

Shing

Rats d’acier

Styx : éclats de ténèbres

Squishy

Le roi des combattants XIV

Les disparus : JJ Macfield et l’île des souvenirs

La Ville Lumière

The Walking Dead : la dernière saison

Le merveilleux 101 remasterisé

Voleur

Outils vers le haut

Essais en hausse

True Fear: Forsaken Souls – Partie 1

True Fear: Forsaken Souls – Partie 2

Arc Valthirian : Histoire de l’école des héros

Voice of Cards : The Isle Dragon Roars

Quand le passé était là

Collection WipEout Omega

Nous étions ici ensemble

Monde de Final Fantasy

Encore un autre Zombie Defense HD

Que pensez-vous sont les meilleurs essais et démos de jeux PS5 et PS4? Goûtez à un jeu différent dans la section des commentaires et faites-le nous savoir.