Dune : Zendaya évoque les liens qu’elle a tissés sur le tournage

Nous ne sommes plus qu’à une semaine pour qu’après une longue et prolongée attente due à la pandémie mondiale, nous profitions sur grand écran « Dune », la nouvelle épopée spatiale réalisée par Denis Villeneuve, qui a adapté la première moitié du roman colossal que l’écrivain Frank Herbert a publié en 1965.

Le film a Timothée Chalamet comme figure centrale du film en jouant Paul, le jeune héritier du duc Leto Atréides qui doit vaincre ses peurs face au danger imminent qui guette sa famille sous la probabilité d’être lui-même une étrange figure messianique anticipée par les Fremen, habitants indigènes d’Arrakis.

Au sein de la vaste distribution de personnages de l’histoire, le rôle de Zendaya en tant que Chani, un jeune Fremen qui sera d’une grande importance dans l’avenir de Paul, se démarque. Bien que la présence de l’actrice pendant le tournage n’ait pas été trop importante en raison de ses engagements dans d’autres productions, son rôle sera d’une grande importance dans l’histoire et sa possible suite.

Son séjour au Moyen-Orient pendant le tournage aura été bref, mais Zendaya a récemment exprimé dans une interview à GE ses impressions positives sur le professionnalisme de Chalamet et Villeneuve, ainsi que la vision que le réalisateur a sur l’histoire, assurant qu’il ne voulait pas quitter le plateau avant la chaleur du réalisateur.

« Je me suis senti très bien accueilli par les acteurs et l’équipe, ils étaient tous très charmants avec moi. Denis est si détaillé et réfléchi, quelle que soit la question que j’avais, il y avait déjà pensé. Il avait des réponses à tout, j’ai donc pu lui parler et développer Chani très rapidement. Je suis devenu très proche de Timothée. Nous avons pensé: « C’est génial, nous serons les meilleurs amis, je peux le sentir », a déclaré Zendaya.

« Dune » raconte une histoire pleine d’ambition, d’action et d’intrigues politiques se déroulant dans un empire galactique dans lequel la maison Atréides doit prendre possession d’une précieuse planète désertique malgré le fait que les Harkonnen, leurs ennemis mortels, ont planifié un piège pour mener à procéder à leur anéantissement. Le film sortira le 21 octobre.