Qu’est-ce qu’un Incel? Pourquoi les hommes s’identifient-ils comme célibataires involontairement?

Si vous ne connaissez pas encore la définition d’un «incel», vous étiez probablement loin d’être seul – jusqu’à ce qu’Alek Minassian aurait conduit une fourgonnette de location dans une foule de personnes à Toronto en 2018, tuant 10 personnes et en blessant au moins 14 autres.

Ses victimes étaient principalement des femmes, un fait qui, compte tenu de son statut d’auto-proclamé d’Incel, ne devrait pas du tout surprendre.

Juste avant l’attaque de Toronto, Minassian a publié ce message apparemment cryptique sur Facebook:

«Soldat d’infanterie minassienne (recrute) 00010, souhaitant parler au Sgt 4chan s’il vous plaît. C23249161. La rébellion Incel a déjà commencé! Nous renverserons tous les Chads et Stacys! Tous saluent le gentleman suprême Elliot Rodger!

Ce message n’est cependant mystérieux que si vous n’êtes pas encore informé des incels.

Qu’est-ce qu’un incel?

Les incels sont une communauté en ligne souterraine d’hommes qui s’identifient comme «célibataires involontairement»: involontaires parce que, de leur point de vue, la seule raison pour laquelle ils sont célibataires est qu’aucune femme au monde ne veut jamais avoir des relations sexuelles avec eux.

Les Incels ont fait surface pour la première fois sur Reddit via le subreddit r / Incels désormais interdit vers 2014.

Malgré cette interdiction, entrée en vigueur en 2017, la présence incel en ligne est loin d’avoir été éradiquée. Et ce n’est pas une personne que nous devrions ignorer ou rejeter.

Comme nous le savons tous, Internet est un foyer pour tout le monde.

Peu importe à quoi vous ressemblez. Peu importe vos intérêts. Peu importe ce que vous croyez. Si vous êtes un être humain à la recherche d’une communauté pleine d’individus partageant les mêmes idées, vous pouvez en trouver une en ligne.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Internet est si riche et merveilleux, et bien sûr, c’est aussi une des raisons pour lesquelles Internet reste un endroit vraiment effrayant.

Parce que pour chaque communauté d’amateurs de films joyeux, il y aura certainement une contre-communauté déterminée à inciter à la colère, aux discours de haine et bien pire.

Et vous serez peut-être surpris de savoir que lorsque Reddit, un site connu pour se vanter de connecter les gens avec toutes les communautés qu’ils recherchent, a fermé r / Incels, qui était alors devenu l’un de leurs subreddits les plus populaires. la raison n’avait rien à voir avec les menaces fréquentes et sans vergogne du collectif de violence contre les femmes.

Si le subreddit était si populaire, fournissait une communauté pour les personnes qui en avaient besoin, et que leurs discussions sur le viol et le meurtre de femmes ne semblaient pas déranger les pouvoirs de Reddit en place, pourquoi a-t-il été fermé?

Voici 5 faits clés expliquant ce que signifie être un «incel», pourquoi ces hommes qui discutent du célibat involontaire sur subreddit r / Incels ont été bannis Reddit pour toujours, et où ils se cachent maintenant.

La définition d’un Incel

Les incels sont des hommes qui se considèrent comme étant involontairement célibataires, c’est-à-dire incapables d’attirer des partenaires romantiques et / ou sexuels en raison d’un manque de richesse ou d’une bonne apparence génétiquement héritée. De leur point de vue, tous les hommes peuvent être classés dans l’un des deux groupes – «incels» ou «Chads».

Les chads, expliquent-ils, sont «ce que les incels ne sont pas: charismatiques, grands, beaux, confiants, musclés. [They] peut être perçue comme bonne ou mauvaise. C’est surtout un mème. «

En plus de ces deux étiquettes fondamentales, les incels ont créé leur propre langage d’initié, et bien que les termes exacts utilisés varient dans une certaine mesure entre les sous-groupes sur différents sites Web et applications, ils ont développé une multitude de glossaires et de feuilles de triche pour aider les nouveaux arrivants. à leur clan s’acclimater à la vie d’incel.

Selon la section «Règles, terminologie et FAQ» sur Incels.co, le forum vers lequel ils se sont déplacés après diverses interdictions:

«Les définitions suivantes évitent les termes subjectifs (apparence physique par exemple) pour séparer nettement les utilisateurs.

Incel (autorisé): Personne qui n’est pas en couple et qui n’a pas eu de relations sexuelles depuis longtemps, malgré de nombreuses tentatives.

Truecel (autorisé): Type d’incel qui n’a jamais eu de relations sexuelles ou n’a jamais été en couple, malgré de nombreuses tentatives.

Mentalcel (autorisé): Type d’incel dont la raison de l’échec dans les relations / relations sexuelles est liée à une maladie mentale ou à des insécurités majeures. [1]

Volcel (autorisé): Personne qui, pour diverses raisons, est abstinente et ne se livre pas à des relations sexuelles.[1]

Blackpilled (conditionnel): Personne qui n’est rien de ce qui précède, mais qui a une mentalité noire. [1]

Femme (non autorisée): Interdit à vue, sans exception.

Fakecel (non autorisé): Personne qui prétend être incel mais qui a récemment eu des relations sexuelles ou qui a été en couple.

[1] Se vanter de toute sorte, y compris de se vanter humblement, constituera un avertissement ou une interdiction sévère. Gardez pour vous vos expériences romantiques et sexuelles réussies, même si elles se sont produites il y a longtemps. «

Les aspects les plus sombres de cette communauté sont enracinés dans l’idéologie de la «pilule noire».

De nombreux Incels adhèrent fermement à l’idéologie de la soi-disant «pilule noire», essentiellement une version plus extrême de l’idéologie de la «pilule rouge» qui suggère que les femmes sont attirées par les hommes considérés comme «génétiquement supérieurs».

Comme expliqué sur Incels.co:

«Le Redpill est une idéologie basée sur la tentative de gagner le jeu qui est la séduction et les interactions en général, ce qui implique qu’il existe un ensemble de règles et de méthodes que l’on peut utiliser pour maximiser leurs chances, presque méthodiquement avec suffisamment de pratique.

Le Blackpill est l’idéologie selon laquelle le jeu est truqué dès le début, qu’être attrayant est bien plus important que la personnalité ou les techniques. Cela peut être étendu à l’idée qu’il y a peu ou pas d’avantages à jouer du tout si vous avez reçu une mauvaise main en termes d’apparence. [sic].

Le Bluepill est ce que le rouge et le noir ne sont pas; l’idéologie selon laquelle «ce qui est à l’intérieur» est ce qui compte, et qu’être soi-même est la meilleure façon de se conduire dans la vie. «

Les gens qui adhèrent à l’école de pensée de la pilule noire croient avoir vu la vraie nature de la réalité, et ce faisant, ils ont appris que la vie est simplement contre eux.

Ils croient n’avoir aucune chance d’attirer une femme, parce que les femmes sont conçues par la nature pour les rejeter, et comme il n’y a pas de combat contre tout cela, elles doivent accepter la «vérité» qu’elles n’auront jamais l’expérience de jouir d’un amour, relation à long terme.

Qu’est-il arrivé au subreddit r / Incels d’origine?

Le sous-répertoire r / Incels a commencé à un moment donné vers 2014 en tant que rejeton d’un autre sous-répertoire, r / foreveralone. Bien qu’il ait depuis été fermé par Reddit, pendant environ cinq ans, ce forum a fourni un espace sûr où les incels pouvaient partager leurs histoires les plus douloureuses sur le rejet romantique par les femmes.

Le subreddit est devenu de plus en plus connu pour présenter les points de vue de femmes que beaucoup jugeaient offensantes au mieux, misogynes et inquiétantes au pire. Des articles avec des titres comme «raisons pour lesquelles les femmes sont l’incarnation du vrai mal» et «la preuve que les filles ne sont rien d’autre que des ordures qui utilisent des hommes» ont commencé à faire le tour et ont été portés à l’attention des gens dans les coulisses de Reddit.

En 2014, Elliot Rodger, 22 ans (l’homme à qui Minassian a fait l’éloge) a tiré et tué 6 personnes et en a blessé 14 autres à l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB) à Isla Vista, en Californie, avant de se tuer en sa voiture. Le crime de Rodger a fait l’actualité nationale, et quand on a appris qu’il s’identifiait comme un incel, l’attention sur le groupe s’est intensifiée.

En 2017, une pétition appelant à l’interdiction des r / incels pour incitation à la violence à l’égard des femmes a commencé à circuler, citant des articles de plus en plus violents sur les femmes – ou, comme les appellent les incels, des «femoïdes» et des «stacies» – y compris des fils prônant le viol.

La dernière goutte pour Reddit, cependant, n’avait en fait rien à voir avec la violence contre les femmes. Au contraire, r / Incels a été fermé pour de bon à la suite de la création d’un article intitulé « Mon colocataire est un carburant suicide », dans lequel l’affiche masculine originale se plaignait de son colocataire masculin, qui avait une petite amie et dont il disait: « Il est un meilleur être humain que moi à tous égards. »

Les conseils qu’il a reçus de ses confrères incels? Pourquoi, castrer l’homme, bien sûr!

Maintenant, les menaces de viol sont une chose, mais menacer un autre homme de castration? QUE Reddit ne pouvait pas et ne serait pas pour.

Ils sont partis.

Les incels restent actifs sur Reddit quelle que soit l’interdiction.

Alors que le groupe r / Incels original a été interdit, plusieurs autres sous-redits sont devenus un foyer pour les quelque 40 000 hommes qui ont été déplacés dans le processus. Certains sont évidents et faciles à trouver, tandis que d’autres ne le sont pas.

L’une des maisons de sous-reddit les moins évidentes pour ces hommes est appelée r / truerateme. Cela prétend être un forum où les hommes et les femmes peuvent obtenir une évaluation honnête de leur apparence, mais beaucoup soupçonnent qu’il s’agit d’un projet mené par incel.

Pire encore, un rédacteur a partagé ce qui suit sur r / IncelTears:

« Truerateme a une autre plate-forme sociale publique Discord où ils ne se retiennent pas et n’attaquent pas les apparences des gens. Là-bas, les gens (Y COMPRIS les mods truerateme) participent à l’intimidation extrême qui consiste à encourager le suicide, le racisme, le doxxing et la publication de femmes peu sûres. qui a publié sur truerateme (en particulier les femmes) est élevé sur le chat et ciblé là-dessus. Plus précisément, les femmes sont ciblées et humiliées. Même celles qui n’ont jamais publié publiquement leurs propres photos sont également doxxées. Un des nombreux exemples: transformer les photos des gens, publier des liens Instagram, trolling. Plus de 10 femmes différentes m’ont personnellement dit que r / truerateme avait volé leurs photos de leur facebook ou instagram et posté sur ce sous ou Discord se faisant passer pour elles. «

De plus, des subreddits comme r / Braincels sont apparus « pour être un environnement frais et créatif pour les célibataires involontaires pour sortir et participer à une conversation enrichissante. »

Et bien que ce sous-répertoire ait également été interdit, il est difficile d’imaginer que d’autres n’apparaîtront pas non plus avec le temps.

Les Incels ont trouvé ce qu’ils croyaient être un havre de paix dans des endroits comme 4chan, 8chan et Discord, ainsi que sur leur propre forum.

Les hommes dévoués à la cause incel insistent sur le fait qu’ils ne seront pas dissuadés de raconter leur histoire.

En plus de Reddit et Incels.co, des groupes d’incels apparaissent comme des champignons sauvages sur la tristement célèbre maison de tout ce qui est lie de la Terre, c’est-à-dire 4chan, ainsi que sur l’application de plus en plus populaire Discord, conçue à l’origine pour les joueurs, mais courir rapidement au coude à coude contre 4chan dans la course pour rassembler toutes les pires personnes jamais nées.

Comme indiqué par un YouTuber connu sous le nom de Glink:

« La communauté incel a été ostracisée par Internet, il s’agit d’un groupe d’hommes célibataires involontairement qui sont souvent frustrés par la vie, les femmes et le manque de camaraderie. Cette vidéo raconte leurs diverses communautés, sites Web, personnalités bien connues et événements étranges. en eux. »

Le mardi 24 avril 2018, le groupe avait été retiré de Discord et se démenait rapidement pour trouver une nouvelle maison plus sûre, peut-être sur le babillard controversé, 8chan.

Lorsqu’ils sont bannis d’un site, ils se déplacent simplement vers un autre, ce qui les rend plus difficiles à suivre et plus fermement ancrés dans leurs croyances idéologiques.

Rebecca Jane Stokes est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York avec ses chats, Batman et Margot. C’est une généraliste expérimentée passionnée par le style de vie, les nouvelles geek et la culture pop.