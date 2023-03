Qui était María Onetto, l’actrice de « Ringo. Gloire et mort » qui est décédé

Argentine

L’actrice de 56 ans a été retrouvée morte ce jeudi à son domicile. La série sur Ringo Bonavena sera sa dernière œuvre.

© IMDbMaria Onetto.

Ce jeudi, la triste nouvelle a été publiée que L’actrice argentine Maria Onetto Elle a été retrouvée morte chez elle. L’interprète n’avait que 56 ans et a été retrouvée par la police, après que des proches ont remarqué qu’elle n’avait pas répondu au téléphone depuis trois jours. sur le compte de Twitter de l’Association argentine des acteurs La triste nouvelle a été confirmée.

« C’est avec une grande tristesse que nous disons adieu à notre affiliée, actrice bien-aimée maria onetto. Sa carrière prestigieuse et étendue comprend des œuvres au théâtre, au cinéma et à la télévision. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. », ont-ils souligné dans le message. Jeudi, il allait participer à une activité de presse pour promouvoir son dernier ouvrage, « Ringo. gloire et mort ».

Comédienne à l’engagement politique affirmé, proche du péronisme et du kirchnérisme en Argentine, elle est passée par des productions telles que Tueuses femmes, « Maradona, rêve béni », vents d’eau et contes sauvages, parmi plusieurs autres projets. En 2006, il a remporté le fer Martin en tant qu’artiste de la révélation grâce à son travail dans Monte Cristo.

+Quel est le rôle de María Onetto dans « Ringo. gloire et mort »

Le dernier projet qui aura la participation de maria onettocomme dit, ce sera « Ringo. gloire et mort ». Là, il devait interpréter une figure très importante pour le boxeur argentin, sa mère, Mme Dominga. La femme était mère de neuf enfants au total (six garçons et trois filles).

+Comment Maria Onetto est morte

La nouvelle du décès de maria onetto il s’est propagé à grande vitesse. Ce jour-là, des détails ont été publiés sur ce qui s’est passé. La partie officielle indiquait que l’actrice avait été retrouvée sans vie dans son lit « avec des coupures aux deux poignets et un couteau à la main » et « Aucun signe de violence ».

