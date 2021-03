Facebook prépare un «  Instagram Kids  » pour les enfants de moins de 13 ans, selon des documents internes obtenus par BuzzFeed

La politique d’utilisation de Instagram il ne permet actuellement pas aux personnes de moins de 13 ans de créer un compte ou d’utiliser le service. Cependant, peut-être dans un proche avenir oui, au moins une version spéciale d’Instagram. Comme BuzzFeed l’a appris, Facebook construit une version pour les enfants de moins de 13 ans de son réseau social populaire.





Dans une déclaration interne de l’entreprise, le vice-président du produit d’Instagram, Vishal Shah, a indiqué qu’il était le plan prioritaire pour Instagram. « Nous avons identifié l’activité des jeunes comme une priorité pour Instagram et l’avons ajoutée à notre liste de priorités H1 », indique le communiqué. Pour ce faire, ils cherchent à se concentrer sur deux aspects.

Le premier est un environnement plus sûr pour les jeunes qui sont déjà dans le réseau social afin de «garantir l’expérience la plus sûre possible pour les adolescents». En fait, nous l’avons déjà vu se réaliser en quelque sorte avec la dernière mesure mise en place par Instagram, qui ne permet pas aux personnes âgées d’interagir avec les jeunes à moins qu’elles ne les suivent.

D’autre part et peut-être encore plus intéressant est l’autre plan Instagram pour donner la priorité aux jeunes: créer une version pour les enfants de moins de 13 ans. Une version qui permet à ces utilisateurs potentiels «d’utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois». Dans un sens, similaire à ce qu’ils ont fait avec Messenger et sa version pour mineurs appelée «Messenger Kids» (avec ses avantages et ses inconvénients).

Pourquoi une version pour les enfants de moins de 13 ans

Selon le message interne des dirigeants d’Instagram, l’objectif de créer cette version pour mineurs est assurer votre confidentialité et votre sécurité. De même, Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a déclaré à BuzzFeed qu’ils étaient conscients du problème des mineurs sur Instagram actuellement. Le problème est que de plus en plus de mineurs cherchent à rejoindre le réseau social et il n’est pas facile de vérifier leur âge, principalement parce qu’ils n’ont pas de document de vérification officiel à un si jeune âge (vers 13 ans).

Une solution à cela pourrait être de créer cette version d’Instagram pour les jeunes et les enfants. Adam Mosseri a déclaré que ce serait un endroit «où les parents auraient une transparence ou un contrôle total». Il a également fait remarquer que le projet est encore à un stade très précoce.

Cependant, voici un autre point à prendre en compte, et c’est le fait qu’avec un Instagram pour les mineurs l’entreprise accueille des mineurs dans son écosystème de produits qui y resteront vraisemblablement à l’avenir. C’est-à-dire un moyen d’accrocher les utilisateurs avant les autres concurrents. Lorsqu’ils ont lancé Messenger Kids, de nombreuses critiques ont été émises à ce sujet, demandant à Mark Zuckerberg de fermer l’application.

Via | Buzzfeed