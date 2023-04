Qu’est-ce que « Pálpito » – Saison 2 et comment le regarder sur Netflix

Après le succès de « Pressentiment», qui a réussi à figurer parmi les 10 productions Netflix les plus regardées dans 68 pays, le 29 avril 2022, Netflix a renouvelé la série colombienne créé par Leonardo Padrón pour un Deuxième Saisonqui comptera probablement 14 épisodes.

Ana Lucía Domínguez, Michel Brown et Sebastián Martínez reviendront en tant que protagonistes du deuxième épisode de l’histoire de Camila et Simón, qui devront à nouveau affronter Zacarías Cienfuegos, qui a maintenant plus de pouvoir et envisage de se venger de l’homme dont ils ont assassiné la femme pour transplanter le cœur de Camila.

Dans les nouveaux épisodes de « Pressentiment» Des acteurs tels que Juan Fernando Sánchez, Julián Cerati, Valeria Emiliani, Mauricio Cujar, Jacqueline Arenal, Felipe Mejía, Mariaca Semprún et Ernesto Calzadilla participent également.

Zacarías découvre que Camila est vivante dans la saison 2 de « Pálpito » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

Selon le synopsis de la deuxième saison de « Pressentiment”, “Après avoir découvert que sa femme, Camila, a simulé sa mort pour lui échapper, Zacarías Cienfuegos conçoit un plan directeur pour la ramener et se venger de Simón, le mari de la femme qui a été assassinée pour transplanter le cœur de Camila et avec qui elle est tombée amoureuse. amour. .

Zacarías est le bras droit du président et a le soutien de l’organisation de trafic d’organes, il fera donc tout son possible pour que Simón vive le même enfer que lui. Son intention est claire : montrer que, parfois, il n’y a pas d’autre choix que de devenir un meurtrier par amour.”.

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

La saison 2 de « Pálpito » sera diffusée sur Netflix le mercredi 19 avril 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

À QUELLE HEURE POUR VOIR LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 1h00

Colombie, Pérou et Equateur : 2h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil et Chili : 4h00

Espagne : 8h00

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « PÁLPITO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE “PÁLPITO 2″

Michel Brown comme Simon Duque

Ana Lucia Dominguez comme Camila Duarte

Sebastián Martínez dans le rôle de Zacarías Cienfuegos

Margarita Muñoz comme Valeria Duque

Moises Arizmendi comme Mariachi

Juan Fernando Sánchez comme Juan Carlos Sarmiento

Jacqueline Arenal dans le rôle du volcan Greta

Julián Cerati comme Tomás

Valeria Emiliani comme Samantha

Laura Londono

Ernesto Calzadilla

Mariaca Semprun

Julien Arango

anna veut

Marcela Carvajal