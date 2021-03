La Justice League de Zack Snyder arrive sur Blu-Ray cet été pour ceux qui n’ont pas HBO Max

La prochaine coupe du réalisateur de Justice League de Zack Snyder n’a même pas encore été publié sur HBO Max, mais une sortie Blu-ray est déjà prévue. Warner Bros. Home Entertainment a confirmé que la coupure de 4 heures de Ligue de justice sera disponible à l’achat en Blu-ray 4K Ultra-HD à la fin du mois de mai 2021.

Bien que le studio n’ait pas encore confirmé la date de sortie exacte aux États-Unis et au Royaume-Uni pour la version Blu-ray de Justice League de Zack Snyder, il existe des dates confirmées pour l’Allemagne et l’Australie. L’Australie sera le premier territoire à profiter du Blu-ray du Snyder Cut, puisque les DVD y seront mis en vente à partir du 26 mai. Cela sera suivi d’une sortie en Allemagne le 27 mai, le lendemain.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation que les disques Blu-ray seront livrés avec des extras exclusifs, comme cela est courant avec les achats Blu-ray d’autres films, vous pouvez sûrement en avoir espoir. Les rapports suggèrent que le package Blu-ray pour le Snyder Cut contiendra deux disques séparés, l’un d’eux étant le BD-100 à trois couches. Puisqu’un tel disque est capable de contenir 100 Go de données, il doit inclure l’intégralité du film de 4 heures sur un seul disque, laissant le second rempli d’extras et des coulisses. Cependant, aucun détail de ce type ne peut encore être confirmé.

Les informations sur Blu-ray.com confirment que les disques prendront en charge la plage dynamique élevée de HDR10 avec le son Dolby Atmos et Dolby TrueHD 7.1. Prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision pour Justice League de Zack Snyder sera également disponible sur HBO Max. De plus, tout comme HBO Max, la version Blu-ray du film sera disponible dans le même format d’image 1: 33: 1.

Il est passionnant que la sortie Blu-ray du Snyder Cut soit annoncée avant sa première. Warner Bros. a profondément changé son approche cette année concernant la disponibilité du contenu. Ces décisions sont principalement influencées par les restrictions associées à la pandémie imposées aux sorties en salles. D’un autre côté, bon nombre de ces mesures pourraient être axées sur une meilleure réponse des consommateurs et des objectifs d’abonnement pour HBO Max. Annonce de Justice League de Zack Snyder et sa sortie exclusive sur HBO Max a fonctionné comme une publicité de grande envergure pour la nouvelle plate-forme de streaming, qui a instantanément augmenté ses demandes d’abonnement. En plus de cela, Warner Bros. a finalement annoncé une sortie côte à côte de toutes ses productions prévues pour un début en salles en 2021, sur les deux écrans limités et HBO Max, le même jour. Cela comprendra une sortie en salles et en streaming de grands films tels que Godzilla contre Kong, Combat mortel, La brigade suicide, et Matrice 4.

Outre la version Blu-ray, Snyder a déjà fini de travailler sur l’édition noir et blanc de son film intitulé Justice League: la justice est grise, pour lequel il peut procéder à la sortie exclusive de HBO Max. Justice League de Zack Snyder est presque là et sera diffusé sur HBO Max et d’autres partenaires de streaming numérique et de VoD dans les territoires internationaux le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming