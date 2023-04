Aziz Ansari réunira Keanu Reeves et Seth Rogen pour la comédie Lionsgate Good Fortune

Acteur et humoriste Aziz Ansari semble maintenant mettre en place la comédie Lionsgate Chance comme son premier film de réalisateur. La nouvelle arrive un an après le projet de film d’Ansari Être mortel a été arrêté au milieu de la production en avril 2022. Sans aucune indication que ce film se remette sur les rails de sitôt, Ansari a évolué en s’associant à Lionsgate pour écrire, réaliser et jouer dans Chance. Par TheWrap, il a également révélé que le film mettra en vedette Keanu Reeves (John Wick: Chapitre 4) et Seth Rogen (Le film Super Mario Bros.), deux des plus grandes stars de cinéma d’aujourd’hui.





À l’heure actuelle, aucun détail de l’intrigue n’a été révélé et on en sait très peu sur Chance au-delà, il mettra en vedette Ansari, Reeves et Rogen. Ansari servira de producteur avec Anthony Katagas et Alan Young tandis que Lionsgate s’occupera des ventes à l’étranger lors du prochain Festival de Cannes. Une date de sortie n’a pas été fixée, mais les premiers mots sont que le film est prévu pour une sortie en salles.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous avons en effet trouvé la bonne fortune avec ce film », a déclaré Joe Drake de Lionsgate dans un communiqué. « Nous aimons le scénario et croyons fermement en Aziz en tant qu’interprète et réalisateur. Et lorsque vous ajoutez Seth et Keanu – deux incroyables talents de classe mondiale – en tête d’affiche aux côtés d’Aziz, cela a le potentiel d’être un film très spécial pour nous. Nous avons agi rapidement pour décrocher ce projet une fois qu’il était disponible.

Ansari a beaucoup travaillé sur le petit écran, en tant que créateur et vedette de l’émission à succès Netflix Maître de rien. Cela fait suite à sa course mémorable en tant que Tom Haverford dans la sitcom NBC Parcs et loisirs, l’un de ses rôles les plus célèbres. Côté cinéma, Ansari est apparu dans des films comme 30 minutes ou moins, C’est la finet Date et commutateur. Il a également animé plusieurs de ses propres émissions spéciales sur la comédie, y compris l’émission spéciale Netflix de l’année dernière. Aziz Ansari : comédien de boîte de nuit.





Les problèmes impliquant Bill Murray ont conduit à être mortel et mis à l’écart