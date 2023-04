Keanu Reeves et Seth Rogen joueront ensemble dans Good Fortune

in

porte des lions

Ils seront réalisés par Aziz Ansari, qui sera également l’un des protagonistes de ce nouveau film Lionsgate.

© IMDbSeth Rogen et Keanu Reeves.

Keanu Reeves et Seth Rogen ils ont toujours été des noms de poids dans Hollywood, et il a été confirmé que les deux acteurs seront ensemble dans un nouveau projet de film. La nouvelle a suscité de grandes attentes dans l’industrie cinématographique et parmi les fans des deux acteurs.

chance est le titre du film qui sera réalisé et écrit par Aziz Ansari, qui jouera également dans le film. Ce projet marquera le début de Ansari en tant que réalisateur, ce qui ajoute un élément d’intérêt supplémentaire au film en question.

Le tournage du film débutera le mois prochain, en même temps que des représentants de porte des lions se rendra à Cannes vendre le projet pour une distribution internationale. Malgré le fait que l’on sait peu de choses sur l’intrigue, cette stratégie marketing a généré encore plus d’anticipation autour chance.

Le président de Film de Lionsgate, joe drakea exprimé son enthousiasme pour ce projet : « Nous avons vraiment eu ‘bonne chance’ avec ce film. Nous adorons le scénario et y croyons beaucoup. Aziz aussi bien en tant qu’acteur qu’en tant que réalisateur. Et quand vous ajoutez à Seth et Keanu -deux acteurs de classe mondiale- avec Azizcela a le potentiel d’être un film très spécial pour nous ».

+Qui est Aziz Ansari

Aziz Ansari est un comédien, acteur et écrivain américain qui a remporté 2 Emmy Awards et a reçu 7 nominations pour son travail sur la série Maître de rienqu’il a créé avec alan yang. Pour les amoureux de cette série, l’attente autour chance est encore plus âgé, de savoir comment va se poursuivre sa carrière.

