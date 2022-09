Qu’est-ce que l’eSIM, comment ça marche et pourquoi Apple expédiera uniquement des iPhones avec eSIM aux États-Unis

09 septembre 2022 08:08:24 IST

Dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 14 est livré avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, ainsi qu’un nouveau design d’encoche pour la série iPhone 14. Mais une nouvelle fonctionnalité que les deux auront est qu’ils seront expédiés sans aucun plateau SIM physique.

Ni l’iPhone 14 ni l’iPhone 14 Pro n’auront de plateau physique dans lequel les utilisateurs pourront insérer leurs cartes SIM. Au lieu de cela, les utilisateurs du téléphone utiliseront une eSIM pour faire fonctionner leurs téléphones.

Une eSIM est une carte SIM programmable qui est généralement directement installée sur le SoC sous la forme d’une puce eUICC. Ces puces permettent aux utilisateurs de changer de carte SIM et d’opérateur sans avoir à changer physiquement la carte SIM de leur téléphone mobile. L’authentification s’effectue en étant connecté à un réseau WiFi. Bien que ce soit un soulagement bienvenu pour beaucoup, seuls les iPhone 14 vendus aux États-Unis seront livrés sans plateaux SIM physiques. Apple a déclaré que l’eSIM serait le seul moyen d’authentifier les opérateurs de l’iPhone 14 aux États-Unis. Les opérateurs de télécommunications basés aux États-Unis tels que T-Mobile, Verizon et AT&T fourniront une assistance pour les questions, les mises à niveau et les modifications de service liées à l’eSIM.

Bien que la technologie elle-même ne soit pas nouvelle, l’iPhone 14 est le premier smartphone d’Apple à abandonner complètement les plateaux SIM physiques, du moins aux États-Unis. La société a pris en charge l’eSIM dans les iPhone XS, XS Max et XR, ainsi que dans d’autres appareils tels que les iPad et les montres Apple compatibles avec les téléphones portables. Apple indique que huit eSIM ou plus peuvent être installées sur un iPhone à tout moment et que deux numéros de téléphone peuvent être utilisés en même temps. Avec le lancement prochain d’iOS 16, vous pourrez même transférer votre eSIM entre iPhones via Bluetooth.

En dehors des États-Unis, l’iPhone 14 sera toujours livré avec un plateau de carte SIM avec des emplacements nano-SIM.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂