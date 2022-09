Où est l’ex-femme de Jordan Belfort maintenant ? Nadine Caridi parle de la vie après « Le loup de Wall Street »

Le Dr Nadine Caridi, ex-épouse de « The Wolf of Wall Steet », Jordan Belfort, a décidé de parler de l’homme avec qui elle était mariée, du film à succès international et de la façon dont il dépeint leur histoire.

Elle dit que même si le film n’était pas entièrement inexact, « Le loup de Wall Street » n’a pas couvert sa version de l’histoire car il se concentrait principalement sur son ex-mari, ancien courtier en valeurs mobilières et arnaqueur de penny stock, le point de vue de Jordan Belfort .

Où est l’ex-femme de Jordan Belfort, Nadine Caridi, maintenant ?

La deuxième épouse de Belfort passe désormais par Nadine Macaluso, après s’être remariée, ou le Dr Nae. Elle est thérapeute conjugale et familiale agréée.

Neuf ans après la sortie de l’adaptation cinématographique par Martin Scorsese des mémoires de Belfort avec Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, Macaluso a décidé de partager ce qu’elle a appris sur sa relation maintenant tout en étudiant pour devenir thérapeute.

Pour ce faire, elle a décidé de poster des vidéos sur TikTok afin de parler de certaines de ses expériences.

« Oh mon Dieu cette scène où Margot [Robbie] a toutes les fleurs autour de son appartement, c’est du love bombing », dit-elle, se référant à une scène du film.

« En fait, je suis rentré dans un appartement de 800 pieds carrés avec 1400 pieds carrés de fleurs, et c’est un bombardement d’amour, et c’est ce qui m’a fait tomber si amoureux de Jordan. »

Le bombardement d’amour, c’est quand quelqu’un tente d’influencer une personne par des démonstrations d’attention et d’affection et a été identifié comme une partie possible d’un cycle d’abus.

La démonstration écrasante d’affection est destinée à manipuler quelqu’un pour qu’il fasse ce que vous voulez ou à le mettre de votre côté.

« C’est ce qui se passe », dit-elle. « C’est aussi de l’escroquerie amoureuse et de l’idolâtrie – il m’adorait juste. »

« Le loup de Wall Street » ne s’est cependant pas trompé.

Une autre chose que le film a bien compris est la scène sur le yacht où DiCaprio, dans le rôle de Belfort, raconte à Robbie, qui incarne Macalusoqu’ils doivent se rendre à Monaco pour « affaires ».

Ce qui finit par se produire, c’est qu’une énorme tempête arrive qui fait presque chavirer le bateau et prend presque la vie de tout le monde à bord.

« Beaucoup de choses n’étaient pas tout à fait vraies, mais la scène du bateau était totalement vraie », Macaluso dit, « et vous pouvez voir les scènes ici [from] quand ont été sauvés par la marine italienne.

Dans son TikTok, elle publie une vidéo d’un segment d’actualités qui la montre, ainsi que Belfort, sauvée par la marine italienne alors qu’ils prennent des photos et célèbrent leur nouveau souffle.

« C’était horrible. Horrifiant », dit-elle. « Nous étions dans une houle pendant 12 à 18 heures, et nous avons vécu. Dieu merci pour mes enfants.

Lorsqu’elle explique ce qu’elle veut dire quand elle dit que le film n’était pas « exactement » vrai, elle veut dire qu’ils n’ont pas tout capturé complètement et l’ont filmé du point de vue de Belfort.

« Je pense que si vous le regardez à travers l’objectif de Jordan, c’était vraiment précis », dit-elle dans un autre TikTok. « Je pense que si vous le regardez à travers mon objectif, ce n’était pas le cas, et cela a du sens car c’est en fait ainsi que s’est passé notre mariage. »

Macaluso implique que sa vérité a toujours été la bonne vérité pendant leur mariage, mais explique que maintenant, après avoir suivi une thérapie, elle peut discerner «sa vérité, ma vérité et tout le reste».

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.