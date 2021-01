Nvidia courtise les joueurs grand public avec les ordinateurs portables GeForce RTX 3060 et RTX 30 à 329 €

Nvidia a organisé mardi son grand événement «GeForce RTX: Game On» dans le cadre du CES 2021, et comme prévu, la société a révélé un flot de nouvelles fonctionnalités et de matériel pour les joueurs. Nvidia a non seulement dévoilé les GPU mobiles de la série GeForce RTX 30 pour les ordinateurs portables, mais il a également annoncé une nouvelle carte graphique GeForce RTX 3060 pour le bureau, une extension de ses écrans Reflex Latency Analyzer et prévoit de prendre en charge la barre redimensionnable PCIe améliorant les performances. fonctionnalité introduite par AMD avec la série Radeon RX 6000 en tant que mémoire AMD Smart Access.

Oh et Call of Duty: Warzone et la prochaine Cinq nuits chez FreddyLe jeu de Nvidia bénéficie de la spectaculaire technologie DLSS 2.0 de Nvidia, avec Freddy enveloppement dans le traçage de rayons en temps réel également.

Phew.

GeForce RTX série 30 pour ordinateurs portables

Commençons par les GPU mobiles de la série GeForce RTX 30, qui se trouveront probablement dans de nombreux ordinateurs portables de jeu annoncés au CES aux côtés des processeurs pour ordinateurs portables récemment dévoilés d’AMD et d’Intel. Nvidia a révélé trois puces mobiles basées sur l’architecture GPU Ampère de nouvelle génération de la société: les GeForce RTX 3080, 3070 et 3060, reflétant ce qui est disponible sur les ordinateurs de bureau.

Nvidia

Le GeForce RTX 3060 de 6 Go est peut-être l’offre la plus modeste, mais Jeff Fisher de Nvidia dit qu’il est toujours plus rapide que n’importe quel ordinateur portable de jeu actuellement disponible, surpassant le précédent produit phare RTX 2080 Super. Nvidia affirme que la puce mobile est 30% plus rapide que la nouvelle console PlayStation 5 de Sony, capable d’atteindre 90 images par seconde pendant les jeux 1080p.

Les cartes graphiques modernes dépassent cependant la résolution de 1080p. Nvidia affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de panneaux et d’ordinateurs portables pour rendre les écrans 1440p plus facilement disponibles. Les deux cartes graphiques déjà annoncées fin 2020 ont été conçues pour gratter cette démangeaison. La GeForce RTX 3070 de 8 Go est jusqu’à 50% plus rapide que la puce mobile RTX 2070 qu’elle remplace, atteignant 90 ips à 1440p. Le produit phare RTX 3080 atteint 100 fps à 1440p, renforcé par une mémoire embarquée de 16 Go.

Nvidia

Fait intéressant, le nombre de cœurs CUDA pour ces modèles mobiles ne reflète pas les versions de bureau, ce qui rompt la norme établie au cours des dernières générations. L’ordinateur portable RTX 3080 utilise 6 144 cœurs CUDA contre près de 9 000 dans le modèle de bureau; la puce mobile RTX 3070 contient 768 cœurs de moins que son cousin de bureau; et croyez-le ou non, le RTX 3060 mobile a en fait plus Cœurs CUDA que la version d’ordinateur portable qui vient d’être annoncée, avec 3840 contre 3584.

Cela signifie que la version notebook du RTX 3080 n’offre que quelques centaines de cœurs de plus que le desktop 3070, ce qui donne un aperçu du type de niveaux de performances à attendre. Ampere utilise de grosses matrices poussées au maximum sur le bureau, mais cette performance à part entière ne peut apparemment pas se traduire entièrement dans le monde des ordinateurs portables, où l’efficacité énergétique est primordiale.

Nvidia Dynamic Boost 2.0 gère désormais également les niveaux de puissance du GPU VRAM.

Nvidia affirme que l’implémentation de troisième génération de sa technologie Max-Q dans ces nouveaux GPU offre deux fois plus d’efficacité que les itérations précédentes. Notez que certaines de ces affirmations sont liées à la fonctionnalité DLSS qui n’est disponible que dans certains jeux, ce qui rend la comparaison pas aussi simple qu’il n’y paraît. Les autres améliorations de Max-Q semblent très convaincantes, cependant, avec un Dynamic Boost de deuxième génération qui transfère intelligemment la puissance entre la mémoire GPU ainsi que le processeur central et le GPU, et une version améliorée du mode Whisper qui utilise des algorithmes d’IA pour régler votre composants pour atteindre un niveau acoustique déterminé par l’utilisateur. L’offre Max-Q de troisième génération permet également le support Redimensionnable BAR, que nous détaillerons plus tard.

Recherchez les ordinateurs portables construits à l’aide de la nouvelle génération de GPU mobiles GeForce de Nvidia qui seront lancés le 26 janvier, chaque grand OEM entrant dans les plus de 70 modèles à venir. Nvidia indique que les ordinateurs portables GeForce RTX 3060 commenceront à 999 €, les ordinateurs portables RTX 3070 commenceront à 1299 € et les ordinateurs portables RTX 3080 commenceront à 1999 €.

GeForce RTX 3060

Nvidia

Nvidia a également tease un nouveau jouet pour les joueurs de bureau purs et durs. Après avoir inondé le haut de gamme avec les GeForce RTX 3090, 3080, 3070 et 3060 Ti, la GeForce RTX 3060 ramène enfin Ampère à un prix plus abordable avec un PDSF de 329 € lors de son lancement fin février – du moins en théorie.

En réalité, nous nous attendons à ce que la RTX 3060 se vende immédiatement et soit probablement beaucoup plus chère dans la rue, comme nous l’avons vu avec toutes les autres cartes graphiques de nouvelle génération publiées jusqu’à présent. Rival AMD a refusé de révéler davantage d’offres Radeon à prix grand public lors de son discours d’ouverture au CES, affirmant seulement que les GPU Radeon grand public seront lancés au premier semestre. Pendant ce temps, Nvidia est prêt à vendre autant de RTX 3060 que possible dans un proche avenir. Croisons les doigts, l’offre sera abondante.

Nvidia

Nvidia a révélé peu de détails techniques sur la GeForce RTX 3060, mais la société affirme que la carte offre deux fois plus de performances de rastérisation traditionnelle que la bien-aimée GeForce GTX 1060 et 10 fois les performances de traçage de rayons. (La GTX 1060 n’inclut pas de cœurs de traçage de rayons en temps réel dédiés comme le font les cartes GeForce de classe RTX). Fait intéressant, la GeForce RTX 3060 comprend 12 Go de mémoire GDDR6, plus que les 8 Go limités disponibles dans les RTX 3060 Ti et 3070 plus puissants. Il utilise cependant un bus 192 bits plus petit. On dirait que l’offre AMD de beaucoup plus de VRAM dans la série Radeon RX 6000 a eu un effet sur Team Green.

Nvidia

La page produit GeForce RTX 3060 offre plus de détails, cependant, comparant la carte à la RTX 3060 Ti à 400 €. Il comprendra 3584 cœurs CUDA cadencés à une vitesse de suralimentation de 1,78 GHz. La fiche technique ne détaille pas les informations physiques telles que la taille ou la charge du connecteur, mais il s’agira d’une carte de 170 watts qui devrait être associée à une alimentation de 550 W. En revanche, la RTX 3060 Ti est une carte de 200 W qui nécessite un bloc d’alimentation de 600 W.

Bien sûr, en tant que carte de la série RTX 30, la GeForce RTX 3060 prend en charge toutes les fonctionnalités les plus avancées de Nvidia, telles que le traçage de rayons en temps réel, DLSS, Nvidia Reflex, l’encodage NVENC, Shadowplay, Nvidia Broadcast, etc.

Analyseur de latence Nvidia Reflex

Nvidia

Les écrans G-Sync de l’analyseur de latence réflexe récemment introduits par Nvidia ont fait leurs débuts dans des panneaux 360Hz 1080p ultra-rapides uniquement, avec un œil sur les pros de l’esport. Nvidia a annoncé cinq nouveaux modèles au CES, et ils incluent de nouvelles offres 1440p et ultra-larges. C’est une fonctionnalité premium vraiment cool, et je suis heureux de la voir déployer ses ailes.

BAR redimensionnable

La dernière annonce de Nvidia propose une mise à niveau des performances pour tous les joueurs PC sur du matériel moderne. Nvidia a déclaré que ses nouveaux GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX série 30 prendront en charge la fonction PCIe Redimensionnable BAR qu’AMD a introduite pour la première fois en tant que mémoire Smart Access. La GeForce RTX 3060 de bureau et tous les futurs produits le prendront également en charge dès le départ, tandis que les GPU existants de la série RTX 30 peuvent le récupérer via une mise à jour VBIOS entrante.

Redimensionnable BAR permet au processeur de votre ordinateur d’accéder à la pleine capacité de mémoire de vos cartes graphiques, plutôt que de la limiter aux blocs habituels de 256 Mo. Comme nous l’avons vu lorsque nous avons testé la mémoire Smart Access avec la Radeon RX 6900 XT d’AMD, les gains de performances de Redimensionnable BAR varient considérablement d’un jeu à l’autre, du GPU au GPU, et même en fonction de la résolution à laquelle vous jouez. Parfois, il n’y a pas d’augmentation: dans de nombreux scénarios, vous pouvez obtenir environ quatre ou cinq pour cent d’images en plus. Dans certains cas extrêmes (comme Assassin’s Creed Valhalla) vous pouvez constater une amélioration des performances à deux chiffres.

Nvidia La BARRE redimensionnable permet au CPU de puiser pleinement dans la mémoire du GPU, offrant des gains de performances dans certains scénarios.

Vous avez besoin d’un processeur compatible pour activer Redimensionnable BAR. Intel a déclaré que ses nouveaux processeurs Tiger Lake H35 prendront en charge cette fonctionnalité, et vraisemblablement les nouvelles puces Ryzen 5000 Mobile d’AMD le seront également, puisque la série Ryzen 5000 de bureau de la société a introduit la technologie. AMD n’a pas confirmé cela, mais Nvidia affirme que les GPU des ordinateurs portables fonctionnent avec les ordinateurs portables AMD ainsi que ceux d’Intel.

Sur le bureau, vous aurez besoin d’un processeur et d’une carte mère relativement nouveaux pour activer Redimensionnable BAR même si votre carte graphique le prend en charge. AMD a lancé Smart Access Memory avec ses nouveaux processeurs de bureau Ryzen 5000 et ses cartes mères X570. Espérons que la technologie fera son chemin vers les nouveaux processeurs Intel Core Core «Rocket Lake» de 11e génération qui seront lancés plus tard ce trimestre, d’autant plus qu’elle est incluse dans Tiger Lake. Nous avons déjà vu certains fabricants de cartes mères activer la fonctionnalité sur certaines cartes Z490, alors j’espère qu’elle sera déverrouillée sur les offres Z590 de Rocket Lake.

Redimensionnable BAR n’offre pas une amélioration substantielle des performances dans la plupart des cas, mais il est fantastique de le voir devenir rapidement une fonctionnalité universelle. Chaque image compte.

