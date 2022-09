Meilleur convecteur : modèles recommandés, avantages et inconvénients expliqués

Un convecteur convient au chauffage de pièces individuelles. Le radiateur peut être soit poussé autour de l’appartement, soit fixé au mur. Nous montrons les meilleurs convecteurs et clarifions leurs avantages et leurs inconvénients.

Qu’est-ce qu’un convecteur ?

Un convecteur est un radiateur qui chauffe de l’air froid selon le principe de la convection. C’est le flux naturel qui se produit lorsqu’il y a des différences de température : l’air chaud monte, l’air froid descend.

KH 3077 de Clatronic : chauffe mobile ou au mur



Le Clatronic KH 3077 est fiable et abordable. Un bon modèle pour une utilisation occasionnelle.



Malgré ses dimensions compactes, le modèle d’entrée de gamme de Clatronic a une puissance allant jusqu’à 2200 watts. Avec une largeur de 570 mm et une hauteur de 420 mm, le KH 3077 se fond discrètement dans son environnement dans la plupart des pièces. Et grâce à la faible profondeur, vous pouvez également monter ce convecteur au mur.

Le KH 3077 dispose de trois niveaux de chauffage, vous pouvez donc le régler sur un niveau plus économique dès que la température souhaitée est atteinte. Il dispose également d’un contrôle automatique de la température et d’une protection contre la surchauffe.

Le Duux Edge : Le convecteur design



Le Duux Edge est vraiment chic, mais il peut aussi faire quelque chose.



Le Duux Edge est un convecteur particulièrement esthétique. Avec son design fin, il prend également peu de place. Mais il y a aussi beaucoup de choses : vous pouvez choisir entre des modèles de 1000, 1500 et 2000 watts, qui chauffent rapidement une pièce de 20 mètres carrés.

En plus de la télécommande, il existe également une fonction de minuterie. Cela signifie que le salon est déjà agréable et chaleureux lorsque vous rentrez du travail, par exemple. Et grâce à la protection contre les éclaboussures, vous pouvez également l’utiliser dans la salle de bain sans hésitation.

Convecteur Unold Seasons : température pour quatre saisons



Près d’un mètre de haut, mais très étroit : le convecteur Unold Seasons.



La combinaison de convecteurs d’Unold se présente sous la forme d’une tour élégante. Cela lui permet d’être placé dans la pièce de manière particulièrement peu encombrante. Le convecteur Seasons fournit non seulement de l’air chaud en hiver, mais dispose également d’un système de ventilation prêt pour les journées chaudes. Un humidificateur intégré aide à lutter contre l’air sec.

Cet appareil se situe quelque part entre un convecteur et un aérotherme, car il utilise à la fois la ventilation et la convection. Vous pouvez utiliser la télécommande pour choisir si vous souhaitez utiliser les points forts de l’un ou de l’autre en changeant le mode de fonctionnement.

Comment fonctionne un convecteur ?

Les convecteurs chauffent l’air de différentes manières : en utilisant de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Les électroconvecteurs sont les plus couramment utilisés dans les ménages. À l’aide de fils chauffants, ils convertissent l’air froid de la partie inférieure de l’appareil en air chaud, qui sort de l’appareil par le haut. Selon les modèles, les convecteurs disposent également d’un ventilateur qui répartit plus rapidement la chaleur produite dans la pièce.

Un convecteur a l’avantage de chauffer les pièces individuelles rapidement et uniformément. Il fonctionne avec un niveau de bruit très faible et peut agir comme une barrière contre le froid devant une grande fenêtre. L’achat est possible à partir de 50 euros environ.

Les inconvénients des convecteurs comprennent le coût élevé de l’électricité qui découle d’un fonctionnement à long terme. Ils ne conviennent donc généralement qu’à un usage occasionnel, par exemple dans les chambres d’amis ou les salles de bains. Dans les grandes pièces avec de hauts plafonds, l’effet d’un convecteur ne s’installe également qu’avec un retard important.

Aérotherme ou convecteur : quel est le meilleur ?



Un convecteur convient pour le chauffage occasionnel de pièces individuelles, par ex. B. dans la chambre d’amis.



La principale différence entre un radiateur soufflant et un convecteur réside dans la répartition de la chaleur. Les radiateurs soufflants assurent un flux ciblé d’air chaud à travers les ventilateurs. Les convecteurs chauffent uniformément l’air de la pièce et ne produisent généralement pas de courant d’air notable.

Le radiateur qui vous convient le mieux dépend de vos besoins. Si vous souhaitez chauffer très rapidement un certain endroit de la pièce, vous êtes bien servi avec un radiateur soufflant. Cependant, le niveau de bruit plus élevé et le vent perceptible sont rapidement perçus comme gênants.

Avec un convecteur, en revanche, vous chauffez presque silencieusement et produisez une chaleur homogène dans toute la pièce. Cet appareil est donc particulièrement adapté aux petites pièces où vous souhaitez travailler ou vous détendre sans être dérangé.