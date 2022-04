Avec une photo inédite, Starz a annoncé la production d’Outlander 7 : quand est-ce qu’il sort en avant-première ?

Starz

La septième saison de Étranger Cela a été confirmé juste au début du tournage du sixième, mais maintenant, les acteurs ont déjà commencé à travailler sur les nouveaux épisodes. Obtenez tous les détails de ce qui vous attend, y compris la date de sortie.

©IMDBSam Heughan et Caitriona Balfe dans Outlander

A l’origine, avant Mathew B. Roberts et Starz tomber amoureux de cette histoire et décider d’en faire une série, Diana Gabaldon Je n’avais pensé qu’à faire un film. Cependant, l’histoire de ses romans avait un très long chemin à parcourir sur le petit écran et, pour cette raison, il est né. Étranger telle que nous la connaissons aujourd’hui. Depuis 2014, les amoureux de ces livres ont plaisir à voir l’histoire d’amour captée sur le petit écran où Sam Heughan et Caitriona Balfe ils sont les protagonistes.

Et, sans aucun doute, le choix de transformer Étranger dans une série a été complètement réussie. Eh bien, la fiction a parcouru le monde catapultant tous ses acteurs vers une renommée internationale et faisant tomber des millions de téléspectateurs amoureux de cette histoire. Cela signifie que tant de croissance a conduit la production à prendre la décision de continuer à avancer avec les livres écrits par Gabaldón.

A tel point que, comme on le sait, Étranger Il compte déjà six saisons à son actif, toutes diffusées par Starz et, en fait, le dernier est toujours à la télévision. Cependant, il faut préciser que l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser n’est pas encore terminée. Cela fait non seulement référence à Diana Gabaldon a écrit dix livres, mais les producteurs ont déjà déclaré il y a longtemps qu’il y aura une septième saison.

On ne sait toujours pas si tous les livres écrits par Gabaldón seront diffusés à la télévision, mais pour le moment, il est évident que Sam Heughan et Caitriona Balfe ils continueront à jouer Jamie et Clare, au moins une fois de plus. La grande preuve en est qu’hier encore, dès Starza confirmé que le tournage du prochain lot d’épisodes a déjà commencé. Avec une photo inédite sur laquelle les protagonistes sont vus avec Brianna Fraser et Roger MacKenzie, la production a fait la grande annonce.

« Depuis qu’on a dévoré la saison 6, ils cuisinent déjà la saison 7», ont-ils écrit depuis l’Instagram officiel de la série. La photo est devenue virale non seulement à cause des nouvelles que les fans attendaient tant, mais aussi parce qu’elles sont apparues Sophie Skelton et Richard Rankins caractérisés comme leurs personnages et très complices avec Heughan et Balfe. Je veux dire, cela indique que le Fraser Quartet sera de retour et, du moins pour le moment, Fraser’s Ridge ne changera pas.

Bien sûr, malgré l’insistance des followers, compte tenu du fait que la sixième saison laisse plus de questions que de réponses, date de sortie non confirmée. Pour le moment ni Starz ni Mathew B. Roberts n’a précisé quand la prochaine version pourrait être donnée, mais selon les temps de production, la série arriverait à la télévision nord-américaine à la fin de cette année ou au début de l’autre. Ensuite, il pourrait arriver sur les plateformes numériques quelques jours seulement après la première officielle.

