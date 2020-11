Qu’est-ce que le service de paiement WhatsApp et comment fonctionne-t-il?

Priya Singh24 nov.2020 15:13:59 IST

Juste comme Google Pay et un certain nombre d’autres services de paiement indiens, le WhatsApp Le service de paiement fonctionne également via l’interface de paiement unifiée (UPI), ce qui signifie qu’il n’y a pas de portefeuille numérique pour les transactions agissant en tant qu’intermédiaire, et tous les paiements ont lieu directement d’une banque à l’autre. Tout ce dont vous avez besoin est d’enregistrer votre compte bancaire lié à UPI dans l’application et vous êtes prêt à partir. WhatsApp vous permettra également d’envoyer de l’argent aux utilisateurs qui ont un identifiant UPI mais n’utilisent pas WhatsApp Paiements. Dans de tels cas, vous avez simplement besoin de l’identifiant UPI de la personne concernée ou de son code QR.

Pour commencer à utiliser le WhatsApp services de paiement, vous devez configurer votre compte sur l’application. Voici un guide rapide pour cela.

Comment effectuer des paiements sur WhatsApp

Étape 1: Ouvrez l’application et appuyez sur les trois points placés dans le coin supérieur droit ou accédez aux paramètres (si vous êtes un utilisateur iOS)

Étape 2: Sélectionnez Paiements> Ajouter un mode de paiement> Sélectionnez votre banque dans la liste donnée

Étape 3: L’application enverra un OTP à votre numéro pour vérifier le compte bancaire associé

Étape 4: Suivez les instructions pour configurer votre code PIN UPI.

Une fois que vous avez configuré votre compte, il vous suffit d’ouvrir une discussion avec la personne avec laquelle vous souhaitez effectuer des transactions, appuyez sur l’icône de pièce jointe, puis sélectionnez l’option “ paiements ”. Ensuite, il vous suffit de saisir le montant à transférer et votre code PIN UPI, et le tour est joué!

Pourquoi le service de paiement WhatsApp a-t-il été retardé en premier lieu?

De retour en 2018, WhatsApp a commencé à tester son service de paiement en Inde, mais en raison du non-respect de certaines règles de la RBI dans le pays, il n’a pas pu être officiellement déployé en Inde jusqu’à présent. Selon un rapport précédent, NPCI a ordonné à WhatsApp de stocker ses données localement en Inde et de partager un calendrier pour savoir quand cela pourrait être terminé. La plateforme de messagerie n’a pas pu se conformer à ces normes et donc au retard.

Avance rapide jusqu’en 2020, NPCI a maintenant donné un signal vert à WhatsApp pour déployer ses services, mais à quelques conditions. Sur les 400 millions d’Indiens WhatsApp utilisateurs, le service de paiement n’est actuellement disponible que pour 20 millions d’utilisateurs. Pour d’autres, il sera déployé de manière graduelle.

NPCI a également annoncé que toutes les applications tierces, y compris Google Pay – l’utilisation d’UPI ne peut traiter qu’un maximum de 30% du volume total de transactions UPI traitées par des fournisseurs d’applications tiers, à compter du 1er janvier 2021. Ce plafond sera décidé sur la base des transactions effectuées sur l’application au cours des trois dernières mois.

Selon NPCI, “Avoir un plafond sur le volume de transactions aidera à réduire les risques de l’ensemble de la configuration et est essentiel car UPI, qui a dépassé deux milliards de transactions par mois en octobre, continue de croître.”

WhatsApp n’a pas non plus annoncé de nombre maximum de transactions ou de montant maximum de transactions que l’on peut effectuer dans les 24 heures.

Selon le blog Facebook, “Nous avons conçu notre fonction de paiement sur WhatsApp en partenariat avec la National Payments Corporation of India (NPCI) en utilisant l’interface de paiement unifiée (UPI), un système de paiement en temps réel conçu pour l’Inde, qui permet des transactions avec plus de 160 banques soutenues. Nous sommes ravis de rejoindre la campagne de l’Inde pour accroître la facilité et l’utilisation des paiements numériques, ce qui contribue à développer l’inclusion financière en Inde. “

