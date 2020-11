Sean Connery a inspiré ce moment emblématique du premier film

Quand tu penses Sexe et ville, vous pensez Sarah Jessica Parker. Sean Connery ne me vient pas vraiment à l’esprit. Mais il s’avère qu’une performance spéciale dédiée à l’acteur décédé a inspiré un moment mémorable en 2008. Sex and the City: le film.

Sean Connery (à gauche) et Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw dans «Sex and the City: The Movie» (à droite) | Stephen Shugerman / Getty Images pour AFI / James Devaney / WireImage

La scène du Nouvel An ‘Sex and the City: The Movie’ est un favori des fans

Dans l’une des scènes du premier long métrage de la série à succès, Carrie Bradshaw prend le métro – oui, le métro – pour se rendre à temps chez Miranda avant que le bal tombe à minuit le soir du Nouvel An. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly décrivant cette scène, le réalisateur Michael Patrick King a déclaré que le moment était axé sur «ce besoin désespéré de se connecter à quelqu’un qui compte réellement pour vous».

La toile de fond musicale de la scène est la reprise de la chanteuse écossaise Mairi Campbell de «Auld Lang Syne», un morceau écossais écrit par Robert Burns en 1788. C’est essentiellement le un Chanson du réveillon du Nouvel An, et il s’agit de ne pas lâcher de vieilles amitiés. Plutôt approprié pour une scène où des amis proches veulent être ensemble le soir du Nouvel An.

Écossaise elle-même, Campbell a déclaré au Sunday Post en 2019 que sa couverture utilisée dans le film avait grandement aidé sa carrière.

“[Sarah Jessica Parker] a dû se souvenir de la performance, car près de 10 ans plus tard, elle voulait notre version pour le film », a déclaré Campbell au Sunday Post.

CONNEXES: La raison surprenante ‘Auld Lang Syne’ est la chanson officielle du nouvel an

Mairi Campbell a chanté ‘Auld Lang Syne’ au Kennedy Center Honors 1999 hommage à Sean Connery

Enregistrée dans les années 90, la reprise de Campbell de «Auld Lang Syne» a attiré l’attention du Kennedy Center Honors. Elle a été invitée à le jouer aux côtés de son mari, le musicien David Francis, lors de la cérémonie de 1999. Leur performance faisait partie de l’hommage de Connery. (L’acteur d’origine écossaise est décédé le 31 octobre 2020.)

Selon le destin, le mari de Parker, Matthew Broderick, faisait également partie des Kennedy Center Honors de 1999. (Il a été recruté pour l’hommage à l’acteur Jason Robards.)

CONNEXES: Depuis combien de temps Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker sont-ils ensemble?

Sarah Jessica Parker a présenté “ Auld Lang Syne ” de Mairi Campbell pour “ Sex and the City: The Movie ”

Parker a déclaré à Entertainment Weekly que pendant qu’elle et King essayaient de trouver la chanson parfaite à doubler sur la scène du réveillon du Nouvel An, elle se souvenait de la couverture de Campbell.

«Mon mari avait participé au Kennedy Center Honors, et cette année-là, ils ont honoré Sean Connery», a-t-elle déclaré. «Il est rentré à la maison et il m’a dit, J’ai entendu une reprise de «Auld Lang Syne». Ce chanteur écossais est monté sur scène et l’a chanté, et il a dit que c’était la chose la plus déchirante qu’il ait jamais faite [heard]. Je ne me souviens pas comment nous avons mis la main sur ce CD, [but] J’étais perdu par cela. Je ne pouvais pas m’en remettre. J’ai dit à Michael, Je veux que tu écoutes quelque chose et je ne sais pas si nous pouvons l’obtenir et je ne sais pas si c’est disponible et je ne sais pas si c’est ce que tu penses, mais je pense que tu dois utiliser cette musique dans cette séquence.“

Comme King l’a dit à propos de sa réaction: «Elle l’a joué pour moi et j’étais comme, Oh oui. C’est tout simplement spectaculaire, car c’est plus émotionnel que n’importe quelle autre version d’Auld Lang Syne. Ce n’est pas aussi triste, c’est plus féminin. C’est magique et mystique, émotionnel et étrange, et c’est tellement mieux parce que vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

Sexe et ville les fans parlent encore de l’utilisation de la séquence du réveillon du Nouvel An de «Auld Lang Syne». Ils ont apparemment à remercier Sean Connery, Mairi Campbell et Matthew Broderick.