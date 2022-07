‘Secret Invasion’, la série de Nick Fury : de quoi s’agit-il, casting et date de sortie

Alors que nous avons vu Nick Fury dans différents films Marvel comme »Iron Man », »Captain America » et même »The Avengers », la prochaine série de Disney+ »Invasion secrète », sera la première fois que le personnage joué par Samuel L. Jackson joue dans une histoire au sein de l’univers cinématographique Marvel. Fury a joué un rôle central dans la formation de The Avengers, mais n’a jamais eu d’histoire qui se concentre entièrement sur lui.

»Secret Invasion » est toujours l’un des projets les plus mystérieux de Disney+, car peu d’informations sur la série ont été révélées, mais on sait que l’on verra Jackson dans le rôle de Nick Fury, revenant sur Terre pour découvrir une intrigue qui étant représenté par un groupe de Skrulls voyous, les extraterrestres métamorphosés que Fury et Carol Danvers (Brie Larson) a aidé il y a des années dans »Captain Marvel ».

Pour le moment, la série n’a pas de bande-annonce officielle révélée au public, mais on sait que lors du panel Marvel au Comic Con de San Diego, le premier aperçu du programme a été montré, en plus de l’actrice co-vedette cobie smulders a partagé ce que nous pouvons attendre de » Secret Invasion » une fois qu’il arrivera sur Disney +.

Vous pourriez également être intéressé par: Rick et Morty: quand est la première de la sixième saison de la série animée

Qu’a-t-on vu dans la bande-annonce de Secret Invasion ?

La bande-annonce présentée au Comic-Con s’ouvre avec Nick Fury revenant enfin sur Terre, cette fois avec une barbe grise pleine et moins son cache-œil emblématique, interagissant avec une grande variété de visages familiers vus auparavant dans d’autres films. Ici, nous pouvons voir le personnage de Talos sous sa forme humaine, ressemblant à Ben Mendelsonl’acteur qui lui donne vie dans la série.

De même, on peut voir Don Cheadle revenant sous le nom de James Rhodes, mieux connu sous le nom de War Machine, ainsi que Martin Freeman revenant en tant qu’agent Everett K. Ross. Olivia Colman Oui Emilia Clarke Ils apparaissent également dans la bande-annonce, bien qu’il n’ait pas été précisé quels rôles ils auront dans »Secret Invasion ».

De quoi parlera ‘Secret Invasion’ ?

Bien que les détails de l’intrigue ne soient pas entièrement connus, on sait que la série aura un ton beaucoup plus sombre que celui auquel les productions de Marvel Studios sont habituées. La série est destinée à être un drame d’espionnage avec des éléments de science-fiction basés sur l’horreur psychologique. Cobie Smulders en a profité pour partager sa perception de la série avant la sortie de la bande-annonce :

« C’est un spectacle plus sombre. Plongeons-nous dans les personnages. Nous les verrons d’une nouvelle manière, et ça va être un thriller passionnant, et vous ne savez jamais qui sont les gens. Sont-ils un Skrull ? Sont-ils humains ? Ça va être un peu un jeu de devinettes. »

Vous pourriez également être intéressé par : ‘Daredevil : Born Again’, série Disney+ : de quoi s’agit-il et date de sortie

»Secret Invasion » sera l’occasion parfaite de voir la dynamique entre Fury et les Skrulls, personnages que l’on a pu voir dans »Captain Marvel ». Les extraterrestres sont connus dans les bandes dessinées Marvel pour leur ruse et leur méchanceté, tant de fans attendent de voir comment ils seront adaptés dans cette nouvelle production d’action en direct.

Date de sortie de Secret Invasion

Pour le moment, la série n’a pas de date de première officielle, mais le président de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que la série pourrait être vue au printemps 2023.