Nouvelle bande-annonce de Ted Lasso : de quoi parle la troisième saison

la plateforme de AppleTV+ a révélé une nouvelle bande-annonce pour la troisième saison de »ted lasso », la série acclamée qui reviendra le mercredi 15 mars prochain avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine.

La saison 3 de »Ted Lasso » aura un total de 12 épisodes, le personnage titulaire étant maintenant promu à l’AFC Richmond et faisant face à de mauvaises critiques après que son équipe ait été placée en bas de la Premier League, tandis que son partenaire Nate travaille maintenant pour le l’équipe adverse West Ham United.

Les nouveaux épisodes suivront tout le film après que Nated ait décidé de quitter l’équipe de Richmond, Roy Kent devenant désormais l’entraîneur adjoint avec Beard. Pendant ce temps, Ted devra faire face à des pressions au travail et à la maison avec son nouveau poste, Rebecca faisant tout ce qu’elle peut pour vaincre Rupper et Keeley.

» Ted Lasso » a été l’une des séries les plus populaires sur Apple TV +, étant la comédie la plus nominée aux Emmy Awards de toute l’histoire, obtenant un grand nombre d’honneurs et de récompenses, remportant différents prix dans chacune des catégories dans lesquelles était nommé.

Les vedettes de la série Jason Sudikes dans le rôle de Ted Lasso, un entraîneur de football embauché pour gérer une équipe de football britannique bien qu’il n’ait aucune expérience sur le terrain. La comédie met également en vedette Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Frenandez, Kola Bokinni, Billy Harris et James Lance avec Juno Temple.

En plus de jouer, Sudeikis sert également de producteur exécutif sur »Ted Lasso, » travaillant aux côtés de Bill Lawrence avec leur société Doozer Productions en association avec Télévision Warner Bros. et Télévision universelle.

Bien que » Ted Lasso » ait signé un contrat pour la première de trois saisons, il n’a pas encore été confirmé si sa prochaine première sera la finale de la série, de nombreux fans espérant qu’elle sera renouvelée avec une quatrième saison en raison de son énorme succès.

La saison 3 de »Ted Lasso » arrivera sur Apple TV+ le 15 mars.