Les détails de l’appareil photo Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont fui, un nouvel appareil Pixel peut-être en préparation

De retour en mai de cette année à Conférence des développeurs d’E/S de Googlele géant de la technologie a pris tout le monde par surprise lorsqu’il a annoncé qu’il y aurait un certain nombre d’appareils dans la série Pixel 7 cette année.

Bien que peu de détails aient été révélés officiellement sur l’appareil, il y a eu un certain nombre de rumeurs et de fuites sur le matériel qui être utilisé pour la série Pixel 7.

Une fuite récente a révélé quelques détails sur les configurations à triple caméra avec lesquelles l’appareil phare de la série Pixel 7 sera livré.

Selon la fuite, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro auront un capteur Samsung GN1 de 50MP pour l’appareil photo principal et un objectif ultra-large avec le capteur Sony IMX381. Le matériel de l’appareil photo sera similaire aux téléphones Pixel 6.

Pour la caméra frontale, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro utiliseront le capteur 11MP Samsung 3J1, abandonnant les capteurs Sony IMX que les appareils Pixel utilisent généralement. Pour le Pixel 7 Pro, il y aura un capteur Samsung GM1 supplémentaire au lieu d’un capteur Sony IMX586, qui sera couplé à un téléobjectif.

Plusieurs fuites suggèrent également qu’un autre téléphone Pixel haut de gamme sera lancé parallèlement à la série Pixel 7. Ce nouvel appareil inclura apparemment le prochain capteur Sony IMX787 pour l’objectif ultra-large ou le téléobjectif. L’appareil photo principal du nouvel appareil serait le même que celui des deux autres appareils Pixel 7.

Nom de code Lynx L10, le troisième appareil Pixel que Google lancera devrait avoir une caméra frontale de 13MP. Selon toute vraisemblance, il s’agit peut-être de l’appareil Pixel pliable qui des rumeurs circulent depuis mai de cette année.

D’autres rumeurs autour des spécifications de la série Pixel 7 suggèrent qu’elles auront les mêmes spécifications d’affichage que la série Pixel 6. Le Pixel 7 aura un écran à 60 Hz, tandis que le Pixel 7 Pro aura un 120 Hz, tous deux provenant de Samsung. Les deux appareils auront une toute nouvelle version du chipset Tensor de Google, une batterie améliorée et plus grande et quelques mises à niveau supplémentaires.

