Ubisoft à l’E3 2021 : toutes les actualités, nouveaux jeux et bandes-annonces

Des bandes-annonces et encore des bandes-annonces, c’est ce qu’Ubisoft a apporté dans sa présentation à l’E3, qui Hormis la confirmation que le nouveau jeu vidéo ‘Avatar’ est définitivement au four, aucune nouvelle surprise n’a été annoncée (pas ‘Beyond Good & Evil’, sans surprise, ni nouveau ‘Assassin’s’). Pourtant, il n’a pas manqué de nouveautés : ‘Rainbow Six’ est redirigé vers l’action extraterrestre, du matériel en abondance pour ‘Valhalla’ et quelques raretés dans le contenu de ‘Far Cry 6’.

Ceux-ci sont toute l’actualité d’Ubisoft d’ici l’E3 2021.

« Raimbow Six : Extraction »

La franchise d’action stratégique revient avec un sixième opus qui sera finalement intitulé « Extraction » et qui Nous ferons face à une invasion extraterrestre le 16 septembre en format coopératif pour 1 à 3 joueurs. Il s’agit d’une évolution de ce qui était déjà vu dans ‘Siege’, mais avec un nouvel arsenal et des ajouts qui modifient la mécanique, comme la nécessité de récupérer les compagnons disparus ou la possible perte de progression si les missions échouent.

L’invasion sera augmentée dans chaque niveau de manière procédurale, donc chaque niveau sera différent. Ubisoft a également montré une bande-annonce de gameplay où il a été possible de voir la combinaison de la mécanique, avec des attaques furtives et frontales, ainsi que des environnements destructibles et bien plus encore. Il a également été annoncé qu’il y aura jeu croisé pour toutes les plateformes.

Forgeron +

Le programme qui est né comme un clone très sophistiqué de « Guitar Hero » a acquis de nouvelles propriétés en tant qu’école de musiqueà. Dix ans après son lancement, vient un nouvel opus dont la bêta fermée démarre aujourd’hui sur PC, et qui propose comme grandes nouveautés qu’il n’a besoin de connexions d’aucune sorte avec l’ordinateur, seulement un amplificateur ou le simple son d’une guitare acoustique.

République des cavaliers

Avec un mode multijoueur 6v6 rappelant les formats similaires des jeux de tir compétitifs comme une grande nouveauté, l’arcade de sports extrêmes d’Ubi est de retour. La bande-annonce Voir le snowboard acrobatique, le VTT ou le vol libre avec des wingsuits, entre autres. Le 2 septembre arrive chargé de courses massives et d’un point de bac à sable.

Raimbow six siège

Le jeu d’action stratégique populaire d’Ubisoft a six ans et annonce le crossplay très attendu PC, Stadia et Luna pour le 30 juin prochain, et pour 2022 sur consoles. Ubisoft a célébré avec une nouvelle bande-annonce d’histoire animée.

Assassin’s Creed : Valhalla

Eivor, du clan Raven, le protagoniste du « Assassin’s Creed » axé sur les Vikings, a 300 millions de pillages et 100 millions de bâtiments sur le dos (ses joueurs, plutôt). Ubisoft a annoncé que pour la première fois dans la série, il continuerait à fournir du contenu dans sa deuxième année: Au ‘Wrath of the Druids’ avec un décor irlandais sorti il ​​y a quelques semaines, il y a un nouveau DLC qui se déroule dans le siège de Paris cet été, dans une France ravagée par la guerre, où l’infiltration reviendra. Un nouveau Discovery Tour gratuit a également été annoncé cet automne, pour jouer et découvrir la partie la plus quotidienne de la vie viking.

Loin cri 6

La sortie la plus attendue de l’imminente Ubisoft a présenté une nouvelle bande-annonce axée sur la personnalité machiavélique de son nouveau méchant. Conscient que c’est là que réside l’attrait de nombreux jeux de la série, ‘Far Cry 6’ a annoncé un contenu spécial pour le Season Pass dans lequel nous pouvons contrôler les derniers méchants de la franchise, dans un environnement hallucinogène et sur mesure. Ce Season Pass comprendra également le ‘Far Cry 3 Blood Dragon’ stylisé des années 80.

Mario + Lapins Crétins – Des étincelles d’espoir

Après le succès de « Kingdom Battle », une nouvelle aventure commune entre Mario de Nintendo et les Lapins Crétins d’Ubisoft. À cette occasion Ils vont devoir sauver une galaxie entière, de planète en planète, face au nouveau méchant, Cursa. Parmi ses alliés se trouvent les Sparks, un mélange de stars des Lapins Crétins et de Lumas qui renouvelleront l’action et la mécanique de ce jeu de rôle tactique très particulier.

Avatar – Frontières de Pandore

Ubi est parti pour la fin la bande-annonce de cette adaptation/suite du film de James Cameron dont on attend les suites depuis des années. Il débarquera en 2022 sur PS5, Xbox Series X/S, Stadia et Luna, et il entre dans Pandora avec tout ce qu’on a vu dans le film : dragons volants, armes au sol volant dans les airs, faune et flore littéralement extraterrestres… une aventure pas encore de date définitive.