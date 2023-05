Travis Van Winkle de FUBAR nomme Last Action Hero comme meilleur film d’Arnold Schwarzenegger

Sorti il ​​y a trois décennies, peut-être Héros de la dernière action était tout simplement trop en avance sur son temps. Réalisé par John McTiernan, le film met en vedette Arnold Schwarzenegger en tant que lui-même et Jack Slater, le personnage principal d’une franchise de films d’action fictifs. Austin O’Brien joue également le rôle d’un jeune garçon qui est transporté comme par magie dans le Jack Slater univers, et lorsque le méchant du film (Charles Dance) s’échappe dans le monde réel, Jack Slater le suit à travers le quatrième mur pour l’arrêter. Bien qu’il soit lui-même un film d’action, le film était aussi une comédie, faisant la satire des tropes bien connus du genre.

Récemment, Schwarzenegger a nommé Héros de la dernière action comme son film le plus sous-estimé. Bien que le film n’ait pas reçu l’accueil le plus chaleureux de la part des critiques à l’époque, il est resté un classique culte, comme Schwarzenegger a noté comment les fans lui disent constamment à quel point ils aiment ce film. Cette appréciation pour Héros de la dernière action a même dit à Schwarzenegger sur le tournage de sa nouvelle série Netflix, FUBARen tant que co-vedette Travis Van Winkel est un grand fan du film. S’adressant à Collider, l’acteur a déclaré qu’il l’avait dit à Schwarzenegger sur le plateau, nommant Héros de la dernière action comme son préféré lorsqu’on lui a demandé quel film d’Arnie est le meilleur de tous.

Comme l’explique Van Winkle :

« Héros de la dernière action a toujours été le mien. C’est celui qui m’a vraiment marqué, et quand j’ai rencontré Arnold pour la première fois, j’ai dû éliminer cela dès le départ. J’ai dû dire: « Hé, je dois juste te féliciter une seconde », et je lui ai dit tous mes films préférés et toutes les façons dont il a eu un impact sur ma vie. Et puis je me suis dit: ‘Ok, maintenant nous pouvons apprendre à nous connaître.’ Mais je dirais Héros de la dernière action est mon préféré. »

Bien sûr, chacun a ses propres favoris en ce qui concerne les films d’Arnold Schwarzenegger. Deux de ses autres co-stars avaient des choix différents dans l’interview de Collider. Fortune Feimster a souligné Flic de la maternelleen disant « parce que la comédie est mon truc », tandis que Milan Carter est allé avec le classique de la comédie de vacances vive le vent d’hiverl’appelant une « explosion ».

Arnold peut être vu dans FUBAR

Netflix

Ces jours-ci, Arnold Schwarzenegger peut être vu dans FUBAR sur Netflix. L’émission met en vedette Schwarzenegger aux côtés de Monica Barbaro en tant que père et fille qui ont secrètement travaillé comme agents de la CIA, à l’insu l’un de l’autre jusqu’au début de la série. Outre Schwarzenegger et Barbaro, la série met également en vedette Van Winkle, Feimster, Carter, Gabriel Luna, Fabiana Udenio, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle et Andy Buckley.

Vous pouvez diffuser FUBAR sur Netflix. Pour ce qui est de Héros de la dernière action, vous pouvez également trouver ce film actuellement diffusé sur Netflix; il est également disponible sur Hulu. Pour en savoir plus sur Schwarzenegger, l’acteur peut également être vu jouer le président dans la suite à venir Kung furie 2même si on ne sait pas encore quand ce film sortira.