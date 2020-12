Re: Legend obtient un accès anticipé pour un lancement complet sur plusieurs plates-formes au printemps 2021

L’éditeur 505 Games et le développeur Magnus Games ont annoncé la date de sortie de Re: Légende. Le titre est actuellement en accès anticipé à Steam mais sera lancé le PlayStation 4, Xbox Un et Nintendo Commutateur. Le développeur a récemment publié des images de gameplay sur Nintendo Switch, bien qu’il soit toujours en développement.

Dans Re: Légende, les joueurs prennent le contrôle d’un héros légendaire amnésique. Le héros a échoué sur l’île de Vokka sans savoir comment ils s’y sont retrouvés. Les joueurs doivent se lancer dans une quête pour retrouver leur mémoire mais aussi survivre sur l’île.

Le jeu contient des fonctionnalités agricoles, telles que la culture des terres, l’élevage et la capture de poissons, ainsi que la fabrication d’outils et d’armes. Les joueurs se lieront également d’amitié avec les habitants des îles pour agrandir le village. Le héros dispose de nombreuses options de personnalisation pour personnaliser le personnage.

Le titre contient des options pour jouer en mode solo ou avec jusqu’à trois amis en coopération multijoueur.

Il y a beaucoup à faire sur l’île de Vokka. Les joueurs doivent capturer et entraîner les Magnus, qui sont des créatures magiques. Ces créatures puissantes sont essentielles pour survivre sur l’île, avec des armes artisanales. Les joueurs devront maîtriser leurs compétences en s’entraînant souvent. L’entraînement va de la journalisation, de l’artisanat, des combats et plus encore.

Lorsque les joueurs ne se battent pas sur l’île, il y a plus d’activités relaxantes à pratiquer. Grâce à l’agriculture, les joueurs peuvent apprendre à entretenir la pêche et à gagner leur vie.

Ces compétences peuvent attirer l’attention des villageois. Se lier d’amitié sur l’île de Vokka peut conduire à des invitations à des festivals, à se faire de nouveaux amis ou même à tomber amoureux.

Magnus Games a continué à mettre à jour le titre depuis son lancement. Le développeur a ajouté de nombreux changements de qualité de vie pour améliorer le jeu, grâce aux commentaires des joueurs. Ceux qui ont acheté la version Early Access sont encouragés à donner leur avis via le forum sur le site officiel ou via le serveur officiel Discord.

La version Early Access offre de nombreuses options disponibles jusqu’à présent, mais la version finale aura un monde beaucoup plus vaste. Actuellement, il n’y a que deux biomes complets pour le moment, et d’autres pourraient arriver à l’avenir. Magnus Games prévoit d’autres mises à jour d’accès anticipé à l’avenir pour les joueurs PC qui apprécient actuellement le jeu.

Re: Légende diplômé Steam Early Access et sera également lancé sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au printemps 2021.