Les compositeurs de la planète préhistorique construisent des instruments préhistoriques personnalisés

Comme la deuxième saison de Planète préhistorique conclu plus tôt la semaine dernière, les fans ont été ravis. Depuis ses grands débuts l’année dernière, la série documentaire a été très appréciée à tous les niveaux. De ses visuels révolutionnaires à sa vision unique des espèces de dinosaures populaires et même à sa partition musicale époustouflante. Mais que se passerait-il si je vous disais que les dinosaures représentés dans la série avaient une implication plus concrète que vous ne l’imaginez ? Regardez la vidéo ci-dessous.





Vos yeux et vos oreilles ne vous trompent pas, c’est ce qu’on appelle un Hadro Cello. C’est ce qui arrive quand on prend un ¼ de violoncelle et un fémur d’orignal. Le Hadro Cello est l’un des nombreux instruments personnalisés fabriqués avec de vrais os, des fossiles ou des morceaux de bois pétrifié vieux de 200 millions d’années ! Un autre exemple de cet ensemble cool est le Triceratone, qui est une contrebasse électrique fabriquée à partir d’une réplique d’un crâne de tricératops. Remarquez les pions tournants faits de griffes de vélociraptor !

D’autres instruments préhistoriques notables sont…

Xylophone en bois pétrifié – Une fusion entre un corps de xylophone jouet en ferraille et diverses dalles de bois pétrifié.

Raptor Violin – Un violon qui utilisait à la fois un os de fémur de cerf et un bois de taureau.

Fat Rex – La combinaison d’un tambour sur cadre, d’une touche de violoncelle et d’un crâne de T-Rex personnalisé imprimé en 3D.





Qui se cache derrière la musique de Prehistoric Planet ?

Planète préhistorique partage trois compositeurs officiels. Le premier est Hans Zimmer, lauréat d’un Oscar, surtout connu pour son travail sur Le Roi Lion et Pirates des Caraïbes. Vient ensuite Anže Rozman, qui a marqué d’autres émissions documentaires telles que The Planets, Nova et Nature. Enfin, il y a Kara Talve, qui travaille sur Les Simpsons (compositeur principal, compositeur superviseur et ingénieur de la partition technique) depuis 2018. Le trio a remporté le prix de la chanson/partition originale aux Hollywood Music in Media Awards 2022 pour Planète préhistorique saison un !

Comment Prehistoric Planet utilise la musique pour donner vie à des espèces disparues

Le Carnotaurus de la planète préhistorique

Dès sa première, Prehistoric Planet a été salué par la critique et le public pour sa représentation unique et actualisée des créatures disparues que nous connaissons et aimons tous. L’époque où le T-Rex était présenté comme une machine de combat maigre et méchante est révolue; et à la place est présenté comme un parent plus paisible, ou un aîné marqué. Le grand mosasaure intimidant peut être vu se détendre au fond d’un récif et permettre aux poissons de se débarrasser de sa peau en train de muer et de ses dents sales. La première saison montre même un carnotaurus faisant un joyeux rituel de danse pour attirer une femelle. La musique joue un grand rôle dans l’immersion du public, et le producteur Tim Walker n’était pas étranger à son importance lorsqu’il s’est assis avec Gizmodo pour parler de son développement.

Anže et Kara ont été impliqués avec Hans dès le début lorsque nous avons planifié la série. Nous avons déjà travaillé avec Hans et l’équipe, et l’exigence d’une partition cinématographique fait encore une fois partie intégrante de ce type de réalisation. Cela apporte une telle impulsion émotionnelle à la série et l’ambition avec la musique était de créer une suite de symphonies qui représentaient les différents habitats que nous présentons dans chaque épisode, mais avec le thème sous-jacent de Planète préhistorique.

Les deux saisons de Prehistoric Planet sont disponibles en streaming sur AppleTV +.